Slovenský folk-horor Dedina sa postará na Stream.cz

Slovenský folk-horor Dedina sa postará na Stream.czDNES! | redakce | tisk | názory
Nový slovenský pětidílný mystery miniseriál "Dedina sa postará", který měl na konci října svoji premiéru, je nyní dostupný pro všechny diváky. K dispozici je na streamovací platformě Stream.cz.
Dedina sa postará je temný příběh z odlehlé vesnice zkoumající slovanské rituály, ženskou magii a skrytá tajemství komunity. V tomto pětidílném seriálu se stopáží 10 minut, hrají Karolína Omastová, Anna Pazderová a další.
Seriál již posbíral řadu festivalových ocenění. Seriál je držitelem cen z mezinárodních festivalů Seriesland (Bilbao), LA Webfest, BUEIFF (Buenos Aires), Indie Short Fest (LA) a BNM Web Fest (Baltimore), a byl součástí oficiálního výběru na festivalu Serial Killer v Brně.