Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 11. listopadu 2026, svátek má Martin

Slovenský folk-horor Dedina sa postará na Stream.cz

DNES! | redakce | tisk | názory

Nový slovenský pětidílný mystery miniseriál "Dedina sa postará", který měl na konci října svoji premiéru, je nyní dostupný pro všechny diváky. K dispozici je na streamovací platformě Stream.cz.

Dedina sa postará je temný příběh z odlehlé vesnice zkoumající slovanské rituály, ženskou magii a skrytá tajemství komunity. V tomto pětidílném seriálu se stopáží 10 minut, hrají Karolína Omastová, Anna Pazderová a další.

Seriál již posbíral řadu festivalových ocenění. Seriál je držitelem cen z mezinárodních festivalů Seriesland (Bilbao), LA Webfest, BUEIFF (Buenos Aires), Indie Short Fest (LA) a BNM Web Fest (Baltimore), a byl součástí oficiálního výběru na festivalu Serial Killer v Brně.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
CANAL+ nabídne v listopadu zdarma pět TV stanic
CANAL+ nabídne v listopadu zdarma pět TV stanic
Skylink otevřel nové pozice stanic CANAL+
Skylink otevřel nové pozice stanic CANAL+
CANAL+ chce rozšířit sportovní nabídku
CANAL+ chce rozšířit sportovní nabídku
T-Mobile modernizuje MAGENTA TV: nový design, přehlednější ovládání
T-Mobile modernizuje MAGENTA TV: nový design, přehlednější ovládání
Stanice TV Nova mohou vysílat až do roku 2042
Stanice TV Nova mohou vysílat až do roku 2042
Lepší.TV: Více archívu, konec některých erotických stanic
Lepší.TV: Více archívu, konec některých erotických stanic
CANAL+ spoustí ve Francii bezplatnou službu SPORT+
CANAL+ spoustí ve Francii bezplatnou službu SPORT+
STVR rozšíří DAB pokrytí stanice Rádio Regina na celé Slovensko
STVR rozšíří DAB pokrytí stanice Rádio Regina na celé Slovensko
Sweet.tv: Konec slevových kuponů
Sweet.tv: Konec slevových kuponů
Fotbalový Slovan spouští vlastní streamovací platformu
Fotbalový Slovan spouští vlastní streamovací platformu
Hořící krb v HD se vrátil. Opět je FTA
Hořící krb v HD se vrátil. Opět je FTA
Markíza s moderním studiem a jednotným vizuálem zpravodajství
Markíza s moderním studiem a jednotným vizuálem zpravodajství

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 StarDance XIV... kolem dokola
20:20 Vyprávěj
21:10 13. komnata Miloše Pokorného
kanál CT2 20:00 Malta, křižovatka Středozemí
21:00 Bedekr XII
21:25 S láskou, Vaše AI
kanál NOVA 20:20 SuperStar (11)
23:00 Kriminálka Las Vegas XI (20)
00:05 Mentalista IV (11/24)
kanál PRIMA 20:15 Pod hladinou (4)
21:30 Dvojka na zabití 2 (4)
22:45 Malý pitaval z velkého města (11)
kanál SEZNAM 20:10 Hogo fogo Homolka
21:55 Druhý tah pěšcem
23:30 Profesionálové 3 (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:45 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Douai
22:05 Prvotný inštinkt (3/3)
23:44 Detektívny spolok dám z Marlow (1/4)
kanál DVOJKA 20:10 Cicavce (5/6)
21:00 Odpojení: Temná stránka sociálnych sietí
21:50 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 SuperStar
22:45 Partička
23:50 Horná Dolná XI. (11)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Nájemník
22:05 Vezmeš si mě?
23:45 Doktor z hor II. (17)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook