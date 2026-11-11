Nova letos uplete Vánoce pro každého: přinese premiéry i klasiku

Nova letos uplete Vánoce pro každého: přinese premiéry i klasikuDNES! | redakce | tisk | názory
Televize Nova připravila letos program, který umožní sestavit své vlastní televizní kouzlo Vánoc. Divákům během svátečních dní nabídne premiérové tituly ale i osvědčenou klasiku.
V duchu kampaně Pletené Vánoce TV Nova nabídne nejen o svátcích, ale už během celého prosince programovou nadílku propletenou premiérovými filmy, romantickými vánočními příběhy i oblíbenými českými pohádkami a klasikou. Každý si tak najde vše, co k jeho Vánocům patří.
Pletené Vánoce na TV Nova
Vánoce na Nově zahájí v hlavním vysílacím čase premiéry pohádek Zlatovláska (11. prosince) a Princezna stokrát jinak (18. prosince). Od 21. prosince patří vysílací schéma filmovým klasikám a především pohádkám. Večerní sváteční maraton zahájí v tento den Řachanda, den před Štědrým dnem diváky potěší Nejkrásnější hádanka, na Boží hod pak Největší dar a na svatého Štěpána Čertova nevěsta. Poslední dny roku bude na obrazovkách TV Nova doslova Peklo s princeznou (27. prosince), objeví se i Zakletá jeskyně (28. prosince) a zasněžený smrk zase oběhne Mrazík (29. prosince). Hlavním štědrovečerním titulem budou Tři bratři, po nich kultovní Láska nebeská. Poslední večer před koncem roku diváky čeká výlet do Hoštic s kultovním Slunce, seno, erotika.
Pohádky a filmové klasiky pro děti i dospělé nabídne i denní program - například hned štědrovečerní ráno zahájí Princ Bajaja a odpoledne svůj myší kožíšek odloží Princezna se zlatou hvězdou. Dopoledne o svátcích vánočních diváci v programu najdou oba díly Z pekla štěstí. V pondělí 28. prosince se premiérově představí Ježek Sonic 3. Děti hned zkraje vánočních prázdnin potěší i animovaná trilogie Jak vycvičit draka anebo sága Shrek, která má své místo v programu každý den od Štědrého dne až do 27. prosince.
Silvestrovský podvečer na TV Nova zahájí nestárnoucí klasika Obušku z pytle ven. V programu nebudou chybět ani Silvestrovské Televizní noviny. Vrcholem večera budou speciální silvestrovské vydání oblíbených diváckých show Na lovu: Hvězdný speciál V a Možné je všechno! III, ve které známé osobnosti společně s diváky odpočítají nový rok. Rozjetou zábavu po půlnoci doplní premiérový záznam koncertu Marka Ztraceného na Letné. Rok 2027 TV Nova přivítá s novoroční epizodou seriálu Ulice, klasikou Krakonoš a lyžníci, komedií Šťastný nový rok a také premiérou filmu Bodyguard na volné noze.
Nova Cinema
Pokud si diváci budou chtít odpočinout od vánoční nálady, Nova Cinema připravila tak trochu jiné Vánoce, ale s těmi nejlepšími oscarovými filmy. Hned 4. prosince zahájí svou intenzivní jízdu premiér komedií Holky to chtěj pořád, následující den pokračuje s Vocasy na tripu a o den později s hororem Infinity Pool. Se svými knihami se premiérově sejde také hvězdně obsazený Dámský klub 2 (20. prosince), den před Štědrým dnem se na obrazovce představí obyvatelé města Asteroid City a také se bude psát dopis Milý Santo. Vrcholem všech premiér bude 30. prosince snímek Zimní prázdniny, který byl nominován v pěti kategoriích na Oscara.
Mimo premiéry Nova Cinema uvede kritiky i diváky oceňované filmy. Po silvestrovské půlnoci odemkne Čtyři pokoje s hollywoodskými tvářemi Antonio Banderasem, Bruceem Willisem a Madonnou. Na Nový rok se Leonardo DiCaprio blýskne svou oscarovou rolí ve filmu Revenant Zmrtvýchvstání. Oscary i hvězdným obsazením se pyšní také drama Nespoutaný Django Quentina Tarantina (23. prosince), klasika E.T. Mimozemšťan (13. prosince) nebo Zelená míle s Tomem Hanksem (30. prosince). Milovníkům vánoční atmosféry je připraven zkazit Vánoce Grinch (20. prosince), hned čtyři držitelé Oscara se potkají ve filmu Čtvery Vánoce (22. prosince) a diváci budou moct znovu prožít i ikonický Nekonečný příběh (27. 12.).
Nova Action
Pro každého diváka, který chce mít akci i během vánočních svátků Nova Cinema nabídne každý večer akční filmy. Sváteční blok otevře hned 21. prosince filmem Volání vlka, den poté bude Denzel Washington a Angelina Jolie pátrat po vrahovi s přezdívkou Sběratel kostí. Den před Štědrým dnem projede skrz obrazovky Šílený Max: Zběsilá cesta. Na Štědrý den bude Aaron Eckhart Ve službě. V pondělí 28. prosince ukáže Clint Eastwood, že ještě nepatří do starého železa stejně jako jeho Gran Torino. A o den později naběhne na scénu bývalý špičkový agent pod krycím jménem Red 2. Poslední den v roce se do toho opřou Poldové a Nový rok přivítají Postradatelní 2.
Nova Lady
Nova Lady slaví advent a Vánoce s láskou. Každý adventní víkend nabídne vánoční film a od 21. prosince romantické komedie doslova zaplaví celý program. Už 28. a 29. listopadu diváky okouzlí Zázrak o Vánocích a Splněné vánoční přání. Premiérově si pak 5. prosince u televize zatančí Vánoční valčík. O den později stráví Vánoce v Římě. Na Boží hod si Cameron Diaz a Kate Winslet užijí kultovní Prázdniny. V neděli 27. prosince zafunguje Kouzlo Vánoc a na Silvestra na obrazovky vkročí Sarah Jessica Parker v ikonických jehlových lodičkách a bude s její partou kamarádek provázet filmem Sex ve městě.
Nova Krimi
Na Nova Krimi do sebe bude vše zapadat i o Vánocích. Od 21. prosince do Nového roku zůstanou diváci v dobré společnosti těch nejlepších detektivů. Vyšetřovat své případy bude nejen Kriminálka Las Vegas v Americe, ale také Slečna Marplová v Anglii bude pátrat po stopách vrahů. O Vánocích se nezastaví ani rakouští detektivové, kteří budou řešit Vraždy v Kitzbühelu. Specialisté FBI se zaměří na Myšlenky zločince a ordinovat přes vánoční svátky bude i svérázný Dr. House.
Nova Fun
Nova Fun slibuje Vánoce plné smíchu. O svátcích totiž uvede vánoční epizody oblíbených sitcomů. Rozdávat dárky si budou Přátelé, zákony fyziky a nová paradigmata se budou i přes Vánoce snažit vyřešit oblíbení vědci z Teorie velkého třesku, ke svátečnímu stolu usednou společně Susedia, z vánoční atmosféry se dojme Máma, děti během svátků pohlídá Chůva k pohledání, o novoročních předsevzetích se budou dohadovat Dva a půl chlapa a Vánoce po americku si vytvoří Americká manželka.
zdroj: Nova