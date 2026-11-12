Super Mario galaktický film bude exkluzivně na SkyShowtime

Super Mario galaktický film bude exkluzivně na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
Mezigalaktické filmové dobrodružství roku pokračuje a fanoušci si teď mohou užít celosvětový animovaný hit společností Nintendo a Illumination Super Mario galaktický film. V pokračování oblíbené rodinné podívané se vracejí postavy z prostředí Super Maria, které si zamilovali diváci z celého světa.
Od 14. listopadu bude film ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime.
Video - Trailer k Super Mario (video: SkyShowtime/YT)
V Super Mario galaktickém filmu se Mario a Luigi vydávají řešit každodenní potíže v Houbovém království a jako vždy se do všeho pouštějí s vervou a odhodláním. Seznámí se s novým kamarádem Yoshim, pokusí se napravit zmenšeného Bowsera a s nadšením vyhlížejí Peachiny narozeniny. Kvůli volání o pomoc se však celá parta vydá napříč galaxií vstříc novým světům, nečekaným hrozbám a ikonickým postavám, jako jsou Rosalina a Bowser Jr.
Režie Super Mario galaktického filmu se opět ujali na Zlatý glóbus® nominovaní tvůrci Aaron Horvath a Michael Jelenic, kteří spolupracovali také na seriálu Mladí Titáni do toho! a na filmu Mladí Titáni do toho!: Ve filmu. Scénář napsal Matthew Fogel (Mimoni 2: Padouch přichází). Producentem filmu je na Oscara® nominovaný zakladatel a generální ředitel společnosti Illumination Chris Meledandri, p.g.a., a Representative Director a Fellow společnosti Nintendo Shigeru Miyamoto, tvůrce Maria.
Super Mario galaktický film rozšiřuje nabídku rodinných filmových hitů na SkyShowtime, mezi které patří také Jak vycvičit draka, Zlouni 2, SpongeBob: Pirátské dobrodružství a Čarodějka: Druhá část.
zdroj: SkyShowtime