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Super Mario galaktický film bude exkluzivně na SkyShowtime

DNES! | redakce | tisk | názory

Mezigalaktické filmové dobrodružství roku pokračuje a fanoušci si teď mohou užít celosvětový animovaný hit společností Nintendo a Illumination Super Mario galaktický film. V pokračování oblíbené rodinné podívané se vracejí postavy z prostředí Super Maria, které si zamilovali diváci z celého světa.

Od 14. listopadu bude film ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime.

Video - Trailer k Super Mario (video: SkyShowtime/YT)

V Super Mario galaktickém filmu se Mario a Luigi vydávají řešit každodenní potíže v Houbovém království a jako vždy se do všeho pouštějí s vervou a odhodláním. Seznámí se s novým kamarádem Yoshim, pokusí se napravit zmenšeného Bowsera a s nadšením vyhlížejí Peachiny narozeniny. Kvůli volání o pomoc se však celá parta vydá napříč galaxií vstříc novým světům, nečekaným hrozbám a ikonickým postavám, jako jsou Rosalina a Bowser Jr.

Režie Super Mario galaktického filmu se opět ujali na Zlatý glóbus® nominovaní tvůrci Aaron Horvath a Michael Jelenic, kteří spolupracovali také na seriálu Mladí Titáni do toho! a na filmu Mladí Titáni do toho!: Ve filmu. Scénář napsal Matthew Fogel (Mimoni 2: Padouch přichází). Producentem filmu je na Oscara® nominovaný zakladatel a generální ředitel společnosti Illumination Chris Meledandri, p.g.a., a Representative Director a Fellow společnosti Nintendo Shigeru Miyamoto, tvůrce Maria.

Super Mario galaktický film rozšiřuje nabídku rodinných filmových hitů na SkyShowtime, mezi které patří také Jak vycvičit draka, Zlouni 2, SpongeBob: Pirátské dobrodružství a Čarodějka: Druhá část.

zdroj: SkyShowtime

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kanál CT1 20:05 StarDance XIV... kolem dokola
20:15 Patience II
21:05 Toulky Českem budoucnosti VI.
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: 1. světová válka (3/5)
21:00 Manu a Matěj na cestě po Toskánsku (6/10)
21:30 Přírodní divy Bílých Karpat (8/12)
kanál NOVA 20:20 Boží plán (22)
21:40 Comeback
22:15 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (103)
21:40 Inkognito
22:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (11)
21:30 7 pádů Honzy Dědka (11)
22:30 7 pádů Honzy Dědka (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:05 Cyranův poloostrov (23)
21:35 Zločin (5)
kanál JEDNOTKA 20:30 Prvá voľba
21:25 Záhady z údolia (4/6)
22:10 Láska na Gardskom jazere
kanál DVOJKA 20:10 Emil Horváth - Nikdy nezostať stáť
21:00 Peter a Lucia
21:55 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XVI. (9)
21:55 Farma XVIII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (25)
22:05 30 případů majora Zemana (26)
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