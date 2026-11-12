Digitální stopy vrahů a zločiny v době sociálních sítí na Viasat True Crime

Digitální stopy vrahů a zločiny v době sociálních sítí na Viasat True CrimeDNES! | redakce | tisk | názory
Po vraždě telefon oběti ztichne. Co když ale zprávy přicházejí dál, na internetu se objevují nové příspěvky a rodina je ujišťována, že je všechno v pořádku? Osmidílný dokumentární seriál Digitální stopy vrahůsleduje pachatele, kteří po zavraždění svých obětí přebírají jejich digitální identitu a vytvářejí iluzi, že jsou stále naživu.
Internet se zde stává něčím víc než jen prostředkem komunikace: je nástrojem manipulace, oddalování vyšetřování a vytváření falešné verze událostí.
Internet usnadňuje život. Může ale také pomoci zakrýt zločin
Internet nám usnadňuje každodenní komunikaci. Díky němu můžeme zůstat v kontaktu se svými blízkými, sdílet fotografie a dávat ostatním vědět, kde jsme a co právě děláme. Stejnou digitální přítomnost však lze obrátit proti nám.
Pokud vrah zná heslo k telefonu nebo online účtům své oběti, může se pokusit převzít její digitální identitu: odpovídat příbuzným, posílat zprávy, zveřejňovat příspěvky nebo vytvářet dojem, že pohřešovaná osoba žije a pouze si nepřeje být kontaktována.
Při vyšetřování záleží na čase. Jediná falešná zpráva může uklidnit znepokojené příbuzné, oddálit nahlášení pohřešované osoby a odvést pozornost nesprávným směrem. Kontrola nad obětí tak pokračuje i po její smrti, tentokrát prostřednictvím telefonu, účtů a online přítomnosti.
Když se „všechno je v pořádku“ stane prvním varovným signálem
V jedné z epizod přestane Jasmine Paceová odpovídat své rodině, přesto z jejího telefonu dál přicházejí zprávy a na sociálních sítích se objevují neobvyklé příspěvky. Její příbuzní digitální verzi událostí nevěří. Stopy z jejího telefonu je dovedou až do bytu Jasona Chena, kde se případ pohřešované osoby mění ve vyšetřování vraždy.
Klam kolem Michaela Shavera trval ještě déle. Jeho manželka Laurie po léta odpovídala na zprávy jeho jménem a zveřejňovala příspěvky na Facebooku. Přesvědčovala tak ostatní, že Michael odešel a chce být sám. Ve skutečnosti bylo jeho tělo pohřbeno na pozemku rodinného domu.
Osm případů, osm různých masek
Digitální stopy vrahů se věnuje také případu Joleen Cummingsové a Kimberly Kesslerové, ženy, která používala řadu falešných identit; vraždám členů rodiny Ivancicových, kdy se vrah po celé měsíce vydával v textových zprávách za svou zavražděnou manželku; a zmizení Gretchen Anthonyové, které bylo zastřeno zprávami tvrdícími, že byla hospitalizována kvůli onemocnění COVID-19.
Další případy zahrnují falešné online identity používané k navazování vztahů, padělané dokumenty, záznamy z výslechů, záběry z policejních kamer i záznamy bezpečnostních kamer. Diváci se seznámí také s případem Taylor Wrightové a výherce loterie Abrahama Shakespeara, jehož zmizení zakryla rozsáhlejší síť lží.
Dokumentární seriál Digitální stopy vrahů odhaluje specificky moderní podobu klamu: vrah se nesnaží pouze ukrýt tělo, ale také převzít kontrolu nad příběhem své oběti. Internet dokáže udržovat lež při životě celé týdny, měsíce, nebo dokonce roky. Zároveň však po sobě zanechává stopy. Neobvyklý styl psaní, data z telefonů, záznamy bezpečnostních kamer, historie přihlášení a chování podezřelých nakonec začnou tuto iluzi narušovat.
Digitální stopy vrahů odhaluje znepokojivou pravdu o digitálním světě. Účet může zůstat aktivní ještě dlouho poté, co jeho majitel zemřel. Zbývá jediná otázka: kdo se ve skutečnosti skrývá na druhé straně obrazovky?
Digitální stopy vrahů přinese na televizní obrazovky stanice Viasat True Crime od pondělí 16. listopadu ve 21:00. Nové epizody se vysílají od pondělí do pátku ve 21:00.
zdroj: Viasat