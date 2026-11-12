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Doku série Watchparty odhaluje, jaká data o sobě sdílíme

DNES! | redakce | tisk | názory

Kolik toho o nás vědí technologické společnosti? Jak se informace, které každý den zanecháváme na internetu, využívají k ovlivňování našeho rozhodování, nákupního chování nebo celé společnosti?

Dokumentární série České televize Watchparty se vydává po stopách osobních dat. Od běžného prohlížení webu a věrnostních kartiček až po kyberzločin. Pořad, který připravil režisér Pavel Borovička, je od 11. listopadu dostupný v iVysílání a na YouTube kanálu iVysílání.

Watchpart (foto: Česká televize)
▲ Watchpart (foto: Česká televize)

Myslím, že většina z nás nemá ani tušení, kolik informací o nás velké společnosti vědí a kolik jich lze získat volně na internetu, a to i přesto, že na svých sociálních sítích nepřidáváme žádné příspěvky. O datech se obvykle mluví ve chvíli, kdy něco unikne nebo někdo dostane pokutu,“ uvedl kreativní producent pořadu Jakub Khan.

Watchparty chce souhrnně ukázat, co vlastně data jsou, co se s našimi osobními údaji na internetu děje a k čemu se dají využít, případně zneužít. Autor a režisér Pavel Borovička, kterého diváci mohou znát jako jednoho z původních tvůrců pořadu What the Fact?, se poprvé zhostil také moderátorské role. Pořadem provází zábavným a svižným způsobem, aby bylo téma přitažlivé a pochopitelné pro všechny generace.

Impulsem ke vzniku série byla mimo jiné debata o možném zákazu sociální sítě TikTok ve Spojených státech. Ta otevřela otázku, proč americká vláda považuje aplikaci za bezpečnostní riziko a jakou roli v tom hrají informace, které o svých uživatelích shromažďuje.

Když se v Americe řešil možný zákaz TikToku, překvapilo mě, kolik lidí, kteří ho denně používají nebo na něm sami tvoří, v tom vidělo jenom cenzuru a útok na vlastní svobodu. Chtěl jsem pochopit, proč vláda mluví o bezpečnosti, a co s tím má společného to, co o nás jedna aplikace ví. Začal jsem se o to zajímat, a nakonec díky tomu vznikla Watchparty, ve které se od obyčejného prohlížení webu přes věrnostní kartičky dostaneme až po největší kyberzločiny. A najednou jsem si kladl otázku, kolik našeho soukromí je ve hře a jak svobodně se rozhodujeme, když si často ani nevšimneme, jak moc data formují svět kolem nás,“ prozradil autor a režisér pořadu Pavel Borovička.

Watchparty ukazuje, že digitální stopu za sebou zanecháváme prakticky při každém pohybu na internetu. Data se přitom nestávají pouze nástrojem pro cílení reklamy nebo doporučování obsahu. Mohou sloužit také k manipulaci, šíření dezinformací, kybernetickým útokům nebo nelegálnímu obchodování s osobními informacemi. Série proto zasazuje každodenní digitální návyky do širšího kontextu a prostřednictvím rozhovorů s odborníky, odbornicemi a vědeckých studií vysvětluje, jak funguje svět, v němž mají data stále větší hodnotu.

Série Watchparty nabídne tři patnáctiminutové epizody. Divákům přiblíží téma, které se týká každého z nás, přestože jeho důsledky často zůstávají skryté za obrazovkami našich zařízení. První díl Watchparty najdete v iVysílání a na YouTube kanálu iVysílání od 11. listopadu.

zdroj: ČT

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