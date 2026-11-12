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Čtvrtek, 12. listopadu 2026, svátek má Benedikt

Nová stanice v nabídce Astra TV

DNES! | redakce | tisk | názory

Španělská placená televizní služba Astra TV se rozšířila o další domácí televizní stanici. Provozovatel platformy zařadil do své nabídky nový program La Séptima.

La Séptima je nová celoplošná televizní stanice vysílaná v pozemním digitálním multiplexu (TDT) ve Španělsku, kde vysílá na kapacitě po dřívější stanici Atreseries. Nový kanál se zaměřuje na zpravodajství, publicistiku, živé show a diskusní pořady. Vysílání bylo spuštěno 5. listopadu 2026. Tedy před několika málo dny a Astra TV krátce po zahájení zařadila tuto stanici do nabídky.

Stanice La Séptima je šířena ve video kodeku HEVC (H.265), stejně jako ostatní programy Astra TV. Vysílání je určeno výhradně pro abonenty a je proto zakódováno systémem Nagra MA.

Provozovatelem programu je společnost Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo, S. L.

Astra TV je televizní služba určená domácnostem ve Španělsku, kteří nejsou v dosahu kvalitního signálu pozemního vysílání, eventuálně pro ty klienty, kteří z nějakých důvodů nechtějí si pořizovat internetovou televizní službu typu OTT či IPTV.

technické parametry - La Séptima:

Astra 1P (19,2°E), freq. 11,288 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA

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TV program

kanál CT1 20:05 StarDance XIV... kolem dokola
20:15 Patience II
21:05 Toulky Českem budoucnosti VI.
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: 1. světová válka (3/5)
21:00 Manu a Matěj na cestě po Toskánsku (6/10)
21:30 Přírodní divy Bílých Karpat (8/12)
kanál NOVA 20:20 Boží plán (22)
21:40 Comeback
22:15 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (103)
21:40 Inkognito
22:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (11)
21:30 7 pádů Honzy Dědka (11)
22:30 7 pádů Honzy Dědka (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:05 Cyranův poloostrov (23)
21:35 Zločin (5)
kanál JEDNOTKA 20:30 Prvá voľba
21:25 Záhady z údolia (4/6)
22:10 Láska na Gardskom jazere
kanál DVOJKA 20:10 Emil Horváth - Nikdy nezostať stáť
21:00 Peter a Lucia
21:55 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XVI. (9)
21:55 Farma XVIII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (25)
22:05 30 případů majora Zemana (26)
23:55 Prokurátorka (15)

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