Nová stanice v nabídce Astra TV

Nová stanice v nabídce Astra TVDNES! | redakce | tisk | názory
Španělská placená televizní služba Astra TV se rozšířila o další domácí televizní stanici. Provozovatel platformy zařadil do své nabídky nový program La Séptima.
La Séptima je nová celoplošná televizní stanice vysílaná v pozemním digitálním multiplexu (TDT) ve Španělsku, kde vysílá na kapacitě po dřívější stanici Atreseries. Nový kanál se zaměřuje na zpravodajství, publicistiku, živé show a diskusní pořady. Vysílání bylo spuštěno 5. listopadu 2026. Tedy před několika málo dny a Astra TV krátce po zahájení zařadila tuto stanici do nabídky.
Stanice La Séptima je šířena ve video kodeku HEVC (H.265), stejně jako ostatní programy Astra TV. Vysílání je určeno výhradně pro abonenty a je proto zakódováno systémem Nagra MA.
Provozovatelem programu je společnost Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo, S. L.
Astra TV je televizní služba určená domácnostem ve Španělsku, kteří nejsou v dosahu kvalitního signálu pozemního vysílání, eventuálně pro ty klienty, kteří z nějakých důvodů nechtějí si pořizovat internetovou televizní službu typu OTT či IPTV.
technické parametry - La Séptima:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,288 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA