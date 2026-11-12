Večerníček představí příběhy dvou kamarádů

Večerníček představí příběhy dvou kamarádůDNES! | redakce | tisk | názory
Nový animovaný večerníček Pták Noh a ptáček Nožička přinese nejmenším divákům příběhy o neobyčejném přátelství dvou ptačích hrdinů, kteří se navzdory svým odlišnostem skvěle doplňují. Seriál vznikal podle scénáře spisovatelky Daniely Fischerové a v režii výtvarníka Jakuba Kouřila v animačním studiu České televize.
Večerníček startuje 18. listopadu na programu ČT :D.
„
Pták Noh a ptáček Nožička jsou projektem, který propojuje oblíbenou literární předlohu Daniely Fischerové s původní českou animovanou tvorbou. Jeho vznik v animačním studiu ČT navazuje na tradici tvorby pro dětské diváky, která má v České televizi své pevné místo. Večerníček navíc skvěle namluvil Jaroslav Plesl,“ říká kreativní producentka ČT Barbara Johnsonová.
Jakub Kouřil, režisér nového animovaného večerníčku, který za svou tvorbu mimo jiné získal Českého lva za studentský film, dodává: „
Seriál Pták Noh a ptáček Nožička je určen především nejmladším divákům. Vypráví příhody velkého, poněkud mrzutého Noha a jeho veselého, nápaditého kamaráda Nožičky. Komika této dvojice stojí na výrazném kontrastu povah - pesimista versus optimista. Zatímco Noh je škarohlíd, který se snadno dostává do potíží a vidí svět spíše temně, Nožička je neustále optimistický ptáček, jenž si dokáže poradit v každé situaci a hledá na všem světlé stránky.“
Večerníček již nyní sbírá řadu festivalových úspěchů. První díl měl na jaře letošního roku světovou premiéru na festivalu Anifilm v Liberci, kde byl vybrán do soutěže české tvorby Český obzor v kategorii Seriály. Epizoda Jak závodili s obrem Bumbrlou se následně představila na Zlín Film Festivalu, kde soutěžila v Mezinárodní soutěži krátkých animovaných filmů.
Druhý díl získal pozornost také u zahraničního publika, když byl začátkem listopadu uveden v nizozemském Haagu v rámci festivalu pro děti a mládež Eastern Neighbours, a to v pásmu českých a slovenských animovaných filmů. V neděli 15. listopadu bude uveden v mezinárodní premiéře na prestižním Athens International Children's Film Festivalu v Řecku, kde si jej malí diváci budou moci vychutnat v doprovodu živého řeckého dabingu.
zdroj: ČT