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Večerníček představí příběhy dvou kamarádů

DNES! | redakce | tisk | názory

Nový animovaný večerníček Pták Noh a ptáček Nožička přinese nejmenším divákům příběhy o neobyčejném přátelství dvou ptačích hrdinů, kteří se navzdory svým odlišnostem skvěle doplňují. Seriál vznikal podle scénáře spisovatelky Daniely Fischerové a v režii výtvarníka Jakuba Kouřila v animačním studiu České televize.

Večerníček startuje 18. listopadu na programu ČT :D.

Pták Noh a ptáček Nožička jsou projektem, který propojuje oblíbenou literární předlohu Daniely Fischerové s původní českou animovanou tvorbou. Jeho vznik v animačním studiu ČT navazuje na tradici tvorby pro dětské diváky, která má v České televizi své pevné místo. Večerníček navíc skvěle namluvil Jaroslav Plesl,“ říká kreativní producentka ČT Barbara Johnsonová.

Pták Noh a ptáček Nožička (foto: Česká televize)
▲ Pták Noh a ptáček Nožička (foto: Česká televize)

Jakub Kouřil, režisér nového animovaného večerníčku, který za svou tvorbu mimo jiné získal Českého lva za studentský film, dodává: „Seriál Pták Noh a ptáček Nožička je určen především nejmladším divákům. Vypráví příhody velkého, poněkud mrzutého Noha a jeho veselého, nápaditého kamaráda Nožičky. Komika této dvojice stojí na výrazném kontrastu povah - pesimista versus optimista. Zatímco Noh je škarohlíd, který se snadno dostává do potíží a vidí svět spíše temně, Nožička je neustále optimistický ptáček, jenž si dokáže poradit v každé situaci a hledá na všem světlé stránky.“

Večerníček již nyní sbírá řadu festivalových úspěchů. První díl měl na jaře letošního roku světovou premiéru na festivalu Anifilm v Liberci, kde byl vybrán do soutěže české tvorby Český obzor v kategorii Seriály. Epizoda Jak závodili s obrem Bumbrlou se následně představila na Zlín Film Festivalu, kde soutěžila v Mezinárodní soutěži krátkých animovaných filmů.

Druhý díl získal pozornost také u zahraničního publika, když byl začátkem listopadu uveden v nizozemském Haagu v rámci festivalu pro děti a mládež Eastern Neighbours, a to v pásmu českých a slovenských animovaných filmů. V neděli 15. listopadu bude uveden v mezinárodní premiéře na prestižním Athens International Children's Film Festivalu v Řecku, kde si jej malí diváci budou moci vychutnat v doprovodu živého řeckého dabingu.

zdroj: ČT

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21:00 Manu a Matěj na cestě po Toskánsku (6/10)
21:30 Přírodní divy Bílých Karpat (8/12)
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21:40 Comeback
22:15 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (103)
21:40 Inkognito
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21:30 7 pádů Honzy Dědka (11)
22:30 7 pádů Honzy Dědka (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:05 Cyranův poloostrov (23)
21:35 Zločin (5)
kanál JEDNOTKA 20:30 Prvá voľba
21:25 Záhady z údolia (4/6)
22:10 Láska na Gardskom jazere
kanál DVOJKA 20:10 Emil Horváth - Nikdy nezostať stáť
21:00 Peter a Lucia
21:55 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XVI. (9)
21:55 Farma XVIII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (25)
22:05 30 případů majora Zemana (26)
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