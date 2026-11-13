Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 13. listopadu 2026, svátek má Tibor

Pletené Vánoce na Oneplay startují již 29. listopadu

DNES! | redakce | tisk | názory

Oneplay zahájí Vánoce už 29. listopadu, kdy filmovou nadílku otevře snímek Vánoce v přímém přenosu. V průběhu celého prosince si najdou své všichni filmoví nadšenci.

V repertoáru nebude chybět klasika Veselé Vánoce přejí chobotnice (6. prosince) nebo ztřeštěná komedie Santa je úchyl (8. prosince). Pro ty, kteří by si od vánoční atmosféry chtěli odpočinout, mohou s Gary Oldmanem v roli Winstona Churchilla zjistit, co přinese Nejtemnější hodina (5. prosince), nebo se ponořit do oceňované Teorie všeho (19. prosince).

Vánoce na Oneplay (foto: TV Nova)
▲ Vánoce na Oneplay (foto: TV Nova)

Na Štědrý den je nachystaná animovaná pohádka Velká vánoční jízda i rodinný film Budiž světlo.

Na Boží hod Oneplay navštíví Bridget Jonesová: Láskou šílená a o den později vyrazí Flynn Carsen za dobrodružstvím do dolů krále Šalamouna a prolomit kletbu Jidášova kalichu. Rodinné návštěvy během svátků dokonale doplní francouzská komedie A je to tady! (29. prosince).

Na Silvestra se prožene Tropická bouře plná hvězdného obsazení a na Nový rok je nachystaný prestižní rodinný film Hugo a jeho velký objev.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
CANAL+ nabídne v listopadu zdarma pět TV stanic
CANAL+ nabídne v listopadu zdarma pět TV stanic
Skylink otevřel nové pozice stanic CANAL+
Skylink otevřel nové pozice stanic CANAL+
CANAL+ chce rozšířit sportovní nabídku
CANAL+ chce rozšířit sportovní nabídku
Konec přetáčení reklam na TV Nova od 18. listopadu
Konec přetáčení reklam na TV Nova od 18. listopadu
T-Mobile modernizuje MAGENTA TV: nový design, přehlednější ovládání
T-Mobile modernizuje MAGENTA TV: nový design, přehlednější ovládání
Stanice TV Nova mohou vysílat až do roku 2042
Stanice TV Nova mohou vysílat až do roku 2042
Lepší.TV: Více archívu, konec některých erotických stanic
Lepší.TV: Více archívu, konec některých erotických stanic
CANAL+ spoustí ve Francii bezplatnou službu SPORT+
CANAL+ spoustí ve Francii bezplatnou službu SPORT+
Fotbalový Slovan spouští vlastní streamovací platformu
Fotbalový Slovan spouští vlastní streamovací platformu
Premier League na velkém plátně: CANAL+ Sport míří do kin CineStar
Premier League na velkém plátně: CANAL+ Sport míří do kin CineStar
Hořící krb v HD se vrátil. Opět je FTA
Hořící krb v HD se vrátil. Opět je FTA
Markíza s moderním studiem a jednotným vizuálem zpravodajství
Markíza s moderním studiem a jednotným vizuálem zpravodajství

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 StarDance XIV... kolem dokola
20:20 Vyprávěj
21:15 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Cestující v dešti
22:00 Elitní zabijáci
23:55 Iveta 2: Kráska z Trebišova (5/10)
kanál NOVA 20:20 Poklad
22:35 Equalizér 2
01:10 Mentalista IV (15)
kanál PRIMA 20:15 Farma Vojty Kotka
21:45 Máme rádi Česko
23:35 Zrádci
kanál SEZNAM 20:10 Blázniví bažanti
22:00 Až do smrti
00:05 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 10 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (1, 2/10)
21:45 Vít Olmer: Den s Karolem Sidonem
22:20 Žraločí impérium
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Milý Frankie
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Bez vedomia (2/6)
21:40 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVIII.
22:30 Partička
23:50 Horná Dolná XI. (13)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Můj brácha má prima bráchu
22:25 Soudní síň - CZ
23:20 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook