Pletené Vánoce na Oneplay startují již 29. listopadu

Pletené Vánoce na Oneplay startují již 29. listopaduDNES! | redakce | tisk | názory
Oneplay zahájí Vánoce už 29. listopadu, kdy filmovou nadílku otevře snímek Vánoce v přímém přenosu. V průběhu celého prosince si najdou své všichni filmoví nadšenci.
V repertoáru nebude chybět klasika Veselé Vánoce přejí chobotnice (6. prosince) nebo ztřeštěná komedie Santa je úchyl (8. prosince). Pro ty, kteří by si od vánoční atmosféry chtěli odpočinout, mohou s Gary Oldmanem v roli Winstona Churchilla zjistit, co přinese Nejtemnější hodina (5. prosince), nebo se ponořit do oceňované Teorie všeho (19. prosince).
Na Štědrý den je nachystaná animovaná pohádka Velká vánoční jízda i rodinný film Budiž světlo.
Na Boží hod Oneplay navštíví Bridget Jonesová: Láskou šílená a o den později vyrazí Flynn Carsen za dobrodružstvím do dolů krále Šalamouna a prolomit kletbu Jidášova kalichu. Rodinné návštěvy během svátků dokonale doplní francouzská komedie A je to tady! (29. prosince).
Na Silvestra se prožene Tropická bouře plná hvězdného obsazení a na Nový rok je nachystaný prestižní rodinný film Hugo a jeho velký objev.
zdroj: Nova