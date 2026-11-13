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Jana Peroutková odchází z České televize

DNES! | redakce | tisk | názory

Jana Peroutková, dlouholetá moderátorka zpravodajství a publicistiky opustí ke konci roku 2026, a to po necelých patnácti letech, Českou televizi. Její rozhodnutí odejít je osobní a profesní volbou, která podle ní zrála několik měsíců.

V televizi bude působit do 30. prosince 2026. Do konce roku ji diváci nadále uvidí v pořadech Události a Nedělní debata.

Po necelých patnácti letech odcházím z České televize. Rozhodnutí, které ve mně zrálo několik měsíců, jsem udělala sama a odcházím v dobrém. Když jsem ho v televizi oznamovala, netušila jsem, co všechno se v následujících dnech kolem budoucnosti veřejnoprávních médií semele. Na stávce 3. listopadu jsem tak už stála jako budoucí bývalá zaměstnankyně,“ říká Jana Peroutková.

V České televizi strávila většinu svého dospělého života a za dobu svého působení prošla řadou profesních rolí. Podle svých slov ji televize významně formovala po profesní i lidské stránce.

Jana Peroutková (foto: Česká televize)
▲ Jana Peroutková (foto: Česká televize)

V České televizi jsem strávila většinu svého dospělého života. Formovala mě profesně i lidsky a velkou měrou se podepsala na tom, kým dnes jsem. Za to bych chtěla poděkovat všem, se kterými jsem měla možnost pracovat. A divákům i kolegům děkuji za důvěru. Tu já v Českou televizi stále mám. Byť není dokonalá, věřím v její smysl a budu ji podporovat dál. Jen už ne zevnitř, ale zvenčí,“ dodává Jana Peroutková.

Odchodu Jany je nám samozřejmě líto, její rozhodnutí ale respektujeme. Jana v České televizi profesně vyrostla v osobnost, která se dokáže postavit ke všem tématům a žádnému se nevyhýbá. Za její dosavadní práci a spolupráci jí patří velké poděkování. Přeji jí, aby se jí dařilo v další profesní cestě i v osobním životě a aby pro ni byla stejně úspěšná a naplňující jako její působení v České televizi,“ říká k odchodu Jany Peroutkové Petr Mrzena, ředitel divize Zpravodajství a publicistiky České televize.

Jana Peroutková bude do konce roku 2026 nadále moderovat Události a Nedělní debatu. Od ledna 2027 ji v Nedělní debatě vystřídá Tereza Kručinská. Moderování Událostí bude Česká televize specifikovat následně, aktuálně je možných několik variant řešení.

zdroj: ČT

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