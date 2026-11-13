JOJ Šport odvysílá víkendový slalom Světového poháru FIS z Levi

JOJ Šport odvysílá víkendový slalom Světového poháru FIS z LeviDNES! | redakce | tisk | názory
Světový pohár FIS v alpském lyžování se přesouvá do finského Levi a JOJ Šport bude opět při tom. Pozornost slovenských fanoušků se bude soustředit zejména na Petru Vlhovou, která se vrací na svah, kde už v minulosti šestkrát vystoupila na nejvyšší stupínek.
Levi patří k místům, se kterými má Petra Vlhová spojené množství úspěšných momentů. Právě na severu Finska dokázala v minulosti opakovaně potvrdit, že slalom patří mezi její nejsilnější disciplíny.
Diváci budou moci její návrat sledovat během sobotního ženského slalomu na stanici JOJ Šport. Vysílání začne studiem a následně bude pokračovat samotný závod.
JOJ Šport má studio i reportéra přímo v Levi
Moderátorem studia JOJ Šport bude během obou dnů Slavo Jurko. Závod bude komentovat Andrej Fukse.
V sobotu bude hostem ve studiu a zároveň spolukomentátorkou Janka Wollnerová. V neděli sestavu doplní trenér sjezdového lyžování Karol Král, který se zapojí i do spolukomentování.
Stanice bude mít zastoupení i přímo v dějišti závodu. Z Levi se bude hlásit reportér Tomáš Tančibok, který přinese aktuální informace a dění přímo z místa.
Program Světového poháru FIS v Levi na JOJ Šport
Sobota 14. listopadu - slalom žen
vysílání JOJ Šport začíná studiem
1. kolo závodu - 9:30
2. kolo závodu - 12:30
Neděle 15. listopadu - slalom mužů
vysílání JOJ Šport začíná studiem
1. kolo závodu - 9:30
2. kolo závodu - 12:30
Pro slovenské fanoušky bude sobota patřit především návratu Petry Vlhové na jeden z jejích nejúspěšnějších svahů. V Levi vícekrát zvítězila a i tentokrát bude mít slovenské publikum možnost sledovat její jízdy na obrazovkách JOJ Šport.
Přenos bude dostupný i na JOJ play.
zdroj: JOJ