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JOJ Šport odvysílá víkendový slalom Světového poháru FIS z Levi

DNES! | redakce | tisk | názory

Světový pohár FIS v alpském lyžování se přesouvá do finského Levi a JOJ Šport bude opět při tom. Pozornost slovenských fanoušků se bude soustředit zejména na Petru Vlhovou, která se vrací na svah, kde už v minulosti šestkrát vystoupila na nejvyšší stupínek.

Levi patří k místům, se kterými má Petra Vlhová spojené množství úspěšných momentů. Právě na severu Finska dokázala v minulosti opakovaně potvrdit, že slalom patří mezi její nejsilnější disciplíny.

Diváci budou moci její návrat sledovat během sobotního ženského slalomu na stanici JOJ Šport. Vysílání začne studiem a následně bude pokračovat samotný závod.

JOJ Šport má studio i reportéra přímo v Levi
Moderátorem studia JOJ Šport bude během obou dnů Slavo Jurko. Závod bude komentovat Andrej Fukse.

V sobotu bude hostem ve studiu a zároveň spolukomentátorkou Janka Wollnerová. V neděli sestavu doplní trenér sjezdového lyžování Karol Král, který se zapojí i do spolukomentování.

Stanice bude mít zastoupení i přímo v dějišti závodu. Z Levi se bude hlásit reportér Tomáš Tančibok, který přinese aktuální informace a dění přímo z místa.

Program Světového poháru FIS v Levi na JOJ Šport

Sobota 14. listopadu - slalom žen
vysílání JOJ Šport začíná studiem
1. kolo závodu - 9:30
2. kolo závodu - 12:30

Neděle 15. listopadu - slalom mužů
vysílání JOJ Šport začíná studiem
1. kolo závodu - 9:30
2. kolo závodu - 12:30

Pro slovenské fanoušky bude sobota patřit především návratu Petry Vlhové na jeden z jejích nejúspěšnějších svahů. V Levi vícekrát zvítězila a i tentokrát bude mít slovenské publikum možnost sledovat její jízdy na obrazovkách JOJ Šport.

Přenos bude dostupný i na JOJ play.

zdroj: JOJ

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