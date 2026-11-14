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Prosinec na kanálech skupiny Viasat

DNES! | redakce | tisk | názory

Prosinec přináší silné příběhy, které nás zavedou od jedné z největších námořních tragédií historie přes zákulisí ostře sledovaného soudního procesu až po fascinující objevy z přírody. Čekají nás emoce, napětí i výjimečné osobnosti, jejichž příběhy a odkaz překračují hranice času.

Vrátíme se na palubu legendárního zaoceánského parníku, kde se během osudové plavby střetávají osudy cestujících z různých společenských vrstev. V okamžicích tragédie se naplno odhalují lidské charaktery, odvaha i skutečné hodnoty. Nahlédneme také do zákulisí soudního procesu, který před lety sledoval celý svět a dodnes otevírá otázky týkající se slávy, spravedlnosti i fungování amerického soudního systému.

Významné místo v prosincové nabídce bude patřit také přírodě a jejímu poznávání. Prostřednictvím celoživotní práce jedné z nejvýraznějších osobností přírodovědného dokumentu si připomeneme její dobrodružné expedice, mimořádné objevy i odkaz, který zásadně ovlivnil náš pohled na svět kolem nás. Letos navíc slaví významné životní jubileum.

Epic Drama nás vezme do dubnu roku 1912, kdy ze Southamptonu do New Yorku vyplouvá loď RMS Titanic s aristokraty, ambiciózními profesionály a nadějeplnými emigranty na palubě. Ve čtyřech epizodách je ta samá plavba vyprávěna z různých úhlů pohledu a sleduje hraběte z Mantonu a jeho rodinu, londýnského advokáta a jeho společensky ambiciózní manželku a irskou rodinu ve třetí třídě. Přátelství, rivalita a tajemství překračují přísné třídní rozdíly na lodi, ale jen do noci, kdy potopení lodi donutí každého pasažéra čelit tomu, kým skutečně je.

Titanic, od pondělí 21. prosince každý všední večer v 18:45.

Viasat True Crime přináší strhující pohled do zákulisí soudního procesu s Michaelem Jacksonem z roku 2005, v němž byl „král popu“ obviněn ze sexuálního zneužívání nezletilého chlapce Gavina Arviza. Čtyřdílná dokumentární série odkrývá nové skutečnosti o jejich vztahu a přináší svědectví lidí z Jacksonova nejbližšího okolí, vyšetřovatelů, policistů i právníků, kteří se na případu podíleli. Díky dosud nezveřejněným záběrům, dosud neslyšeným zvukovým nahrávkám a výpovědím klíčových aktérů nabízí série nový pohled na proces, který tehdy sledoval celý svět. Nezůstává přitom jen u mediálně ostře sledované kauzy, ale otevírá také širší otázky týkající se vlivu slávy, rasových předsudků a fungování amerického soudního systému.

Michael Jackson: Proces, od úterý 1. prosince každý všední večer ve 22:10.

Bible po tisíciletí utváří podobu našeho světa, ale kolik toho skutečně víme o jejím vzniku a historických kořenech? Viasat History nás vezme na fascinující cestu za jejími počátky. Společně s archeology se vydáme do dávných iráckých měst Ninive, Babylonu a Uruku i do Göbekli Tepe - monumentálního chrámového komplexu, který vznikl dávno před objevením písma. Vrátíme se také do roku 1908, kdy se setkáme s legendárními „lovci Bible“ Charlesem Freerem, Chesterem Beattym a J. P. Morganem. Jejich objevy zásadně proměnily naše poznání a způsob, jakým dnes čteme Nový zákon. Odhalíme, jak Konstantin Veliký pomohl proměnit křesťanství ve víru celé říše a jakou roli sehrála Byzantská říše v jeho zachování a šíření po další staletí. Vydáme se také po stopách historického Ježíše a budeme hledat skutečnost ukrytou pod nánosy staletých tradic. Pozornost věnujeme i kontroverzním starověkým textům, které přinášejí neobvyklá tvrzení o jeho osobním životě. Tento jedinečný pohled na dějiny Bible nabízejí přímo odborníci a archeologové, kteří její příběh dodnes odkrývají při vlastních vykopávkách.

Pásmo pořadů o historii křesťanství, od pondělí 7. prosince každý všední večer v 19:50.

Viasat Nature vzdává hold století plnému objevů, dobrodružství a přírodních zázraků. Legendární sir David Attenborough letos oslavil 100. narozeniny a jeho celoživotní dílo zůstává jedinečným svědectvím o kráse a rozmanitosti naší planety. Během své mimořádné kariéry nám pomohl odhalit dávno ztracené světy i fascinující tajemství přírody. Od štěrkovny ve Swindonu, kde byl objeven prehistorický hřbitov mamutů, až po rozpadající se útes ukrývající 200 milionů let starou fosilii rozedrance. Jeho dobrodružné výpravy ho zavedly na všechny kontinenty - potápěl se u Velkého bariérového útesu, procházel deštnými pralesy Bornea a na Galapágách odhaloval fascinující život leguánů i tučňáků královských. To vše zachycoval na film s průkopnickým přístupem, který navždy změnil podobu přírodovědného dokumentu. Ve svých 100 letech zůstává David Attenborough inspirací pro celé generace. Jeho odkaz je oslavou neutuchající zvědavosti, výjimečného vypravěčského talentu, a především hluboké lásky a úcty k životu na naší planetě.

Prosinec s Attenboroughem, od 5. prosince každou sobotu ve 18:30.

Na Viasat Explore bude prosinec patřit těžké technice, náročné práci v terénu a fascinujícím proměnám starých automobilů. V kanadských horských lesích se dřevorubci pouštějí do náročného souboje s přírodou a spouštějí obří kmeny po strmých svazích, kde jim každý krok komplikuje nevyzpytatelný terén. Na otevřených silnicích mezitím svádějí boj s nástrahami každodenního provozu zkušení kamioňáci i nováčci. Prasklé pneumatiky, nečekané poruchy a drsné počasí prověřují jejich schopnosti i odhodlání. Do akce vyrážejí také odtahové týmy, které se pouštějí do vyprošťování těžce poškozených vraků v místech, kam by si jiní netroufli. A zatímco venku vládne těžká práce a adrenalin, v dílnách dostávají zrezivělé automobilové veterány druhou šanci. Zkušení restaurátoři mění zdánlivě beznadějný šrot v dokonale renovované vozy, které znovu vypadají jako právě vyjeté z autosalonu.

Pásmo pořadů o skvělých autech a kamionech, od úterý 1. prosince každý všední den ve 13:10.

zdroj: Viasat

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