M6 chce ukončit placené vysílání v DTT

M6 chce ukončit placené vysílání v DTTDNES! | redakce | tisk | názory
Placené televizní programy již nebudou dostupné ve francouzském pozemní multiplexu. Zásadní změna proběhne již v příští roce, kdy terestriku opustí poslední pay-tv kanál.
Francouzská mediální skupina M6 ohlásila, že v příštím roce hodlá ukončit pozemní distribuci svého placeného kanálu Paris Premiére. Provozovatel tak bude následovat mediálního giganta CANAL+, který své čtyři placené programy stáhnul z DTT v červnu 2025.
M6 zdůraznila, že stanice Paris Premiére bude pokračovat v jiných distribučních platformách - na satelitu, v kabelových sítích a rovněž i ve službách typu OTT a IPTV.
zdroj: Advanced television