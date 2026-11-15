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M6 chce ukončit placené vysílání v DTT

DNES! | redakce | tisk | názory

Placené televizní programy již nebudou dostupné ve francouzském pozemní multiplexu. Zásadní změna proběhne již v příští roce, kdy terestriku opustí poslední pay-tv kanál.

Francouzská mediální skupina M6 ohlásila, že v příštím roce hodlá ukončit pozemní distribuci svého placeného kanálu Paris Premiére. Provozovatel tak bude následovat mediálního giganta CANAL+, který své čtyři placené programy stáhnul z DTT v červnu 2025.

M6 zdůraznila, že stanice Paris Premiére bude pokračovat v jiných distribučních platformách - na satelitu, v kabelových sítích a rovněž i ve službách typu OTT a IPTV.

zdroj: Advanced television

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22:40 Balada pre banditu - Pozvánka do divadla
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