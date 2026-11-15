Vánoční hudební kanál od úterý do celé Evropy

Vánoční hudební kanál od úterý do celé EvropyDNES! | redakce | tisk | názory
Ani letos nebude chybět jeden bezplatný ( FTA) televizní kanál zaměřený na videoklipy s vánoční a zimní tematikou. Divákům bude k dispozici od úterý 17. listopadu 2026.
Právě v uvedeny den bude televizní stanice Clubland, běžně zaměřena na aktuální i starší taneční klipy, dočasně rebrandována na program NOW XMAS.
Satelitní diváci tak budou mít od úterý k dispozici celkem 5 stanic pod značkou "NOW". Vedle zmíněného programu mohou přijímat i dekádové hudební stanice NOW 70s, NOW 80s, NOW 90s & 00s a také rockově zaměřenou televizi NOW Rock.
Všechny hudební stanice NOW se vysílají ze silného evropského paprsku satelitu Astra 2G. Znamená to, že vysílání je dostupné s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm) i v regionu střední Evropy.
Posláním vánočních kanálů je navodit správnou předvánoční atmosféru. Zadavatelům reklamy možnost oslovit specifickou cílovou skupinu, které mohou nabídnout vhodné produkty a služby. A divákům vánoční programy nabízejí skvělý relax a pohodu v předvánočním období.
technické parametry - Clubland (od úterý NOW XMAS):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,082 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA