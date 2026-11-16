Evropské filmové pondělky na STVR Jednotce

Evropské filmové pondělky na STVR JednotceDNES! | redakce | tisk | názory
Jednotka STVR nabídne divákům čtyři filmové pondělky v rámci Evropského kina. Nabídka spojí francouzskou komedii a drama s vánoční romantikou. Diváci se mohou těšit na dvě premiéry i na dva návraty ke snímkům z předchozího vysílání.
Filmy zavedou diváky do různých životních situací - od nečekaných přátelství a hledání druhé šance až po silné lidské osudy a vánoční setkání. Filmové pondělky odstartuje 30. listopadu premiéra francouzské komedie Těžký rok, na kterou navážou tituly Tolik modré na nebi, Život, láska, hned a vánoční premiéra Alice v zemi Vánoc.
Prvním titulem bude francouzská sociální komedie Těžký rok, kterou STVR uvede premiérově 30. listopadu. Albert a Bruno mají prázdné kapsy, dluhy nad hlavu a jejich životy se ocitly ve slepé uličce. Když se setkají se skupinou mladých ekologických aktivistů, vidí v tom především příležitost k občerstvení zdarma. Bez velkého zájmu o záchranu planety se přidají k hnutí, jehož ideály jsou jejich dosavadnímu životu na míle vzdáleny. Setkání s odhodlanou aktivistkou přezdívanou Kaktus a účast na protestních akcích však postupně narušují jejich pohodlný cynismus. Z nečekaného spojenectví se rodí přátelství i naděje, že začít znovu přece jen není pozdě. Pod francouzskou komedií o konzumu, solidaritě a hledání druhé šance jsou podepsaní scénáristé a režiséři Éric Toledano a Olivier Nakache, tvůrci úspěšné komedie Nedotknutelní.
V pondělí 7. prosince se na obrazovky Jednotky vrátí film Tolik modré na nebi. Vypráví příběh Émila, kterému navzdory relativně mladému věku diagnostikují Alzheimerovu chorobu v posledním stadiu. Zpráva o tom, že mu zbývá jen několik měsíců života, ho pořádně uzemní, ale nezlomí. Namísto toho se rozhodne vzít osud do vlastních rukou a opustit nemocniční stěny i soucitné výrazy rodiny a přátel. Hledá únik před ztrátou kontroly a před očima lidí, kteří ho milují. Cestou si dává za cíl dosáhnout Pyreneje, nádherného pohoří na hranici Francie a Španělska. Na svoji poslední cestu si Emil najde společnici Joanne, mladou ženu, která reaguje na jeho inzerát. Ona sama utíká před vlastními vnitřními konflikty a její odpověď se stane začátkem nečekané společné cesty, která je oba změní. Film vychází z bestselleru francouzské spisovatelky Mélissy Da Costa, kterého se ve Francii prodalo více než 1,5 milionu výtisků a získal si srdce čtenářů po celém světě. Ve Francii premiéru snímku sledovalo 3,9 milionu diváků.
O týden později, 14. prosince, nabídne Jednotka reprízové uvedení francouzského dramatu Život, láska, hned. Film podle skutečného příběhu Julie Briant vypráví o šestnáctileté dívce, která od narození žije s cystickou fibrózou - onemocněním, které ohrožuje její plíce a ztěžuje každodenní život. Podle lékařů a rodičů by se měla vzdát všech snů a připravit se na omezení, která jí nemoc přináší. Přesto Julie odmítá žít podle pravidel ostatních. Bláznivě zamilovaná do svého prvního přítele otěhotní a rozhodne se, že si chce užít život naplno. Drama režiséra Nicolase Cucheho vychází z autobiografie Julie Briant, která své zkušenosti popsala v knize se stejnojmenným názvem. Není to příběh o nemoci, ale o mladé ženě, která si právo na lásku, rodinu a vlastní sny nenechala vzít. V hlavních rolích se představili Sandy Afiuni, Anne Marivin a Éric Caravaca.
Filmovou nabídku uzavře 21. prosince premiéra německé romantické komedie Alice v zemi Vánoc. Kuchařka Alice z Hamburku se chystá strávit první společné Vánoce s přítelem Nicolasem u jeho rodiny v bavorských Alpách. Když však Nicolas nestihne vlak, Alice přijíždí do zasněženého Oberstdorfu sama, s vybitým telefonem a mezi naprosto cizí lidi. Rodiče Hanna a Toni ji však v rodinném hostinci přijmou tak srdečně, že se mezi nimi brzy cítí jako doma. Odstup si drží jen Nicolasův starší bratr Jakob, ovdovělý kuchař, který se se dvěma dětmi vrátil k rodičům a převzal kuchyni jejich podniku. Když se ledy mezi Alice a Jákobem začnou tát, Vánoce se zkomplikují víc, než kdokoli čekal. Společná láska k vaření a postupně se rodící pouto mezi nimi mohou změnit Aličiny představy o dokonalých svátcích. Když na Štědrý den konečně dorazí Nicolas, Alice musí zjistit, kam ji srdce opravdu táhne. Romantická komedie z cyklu ZDF Herzkino nabídne zimní atmosféru bavorských Alp a příběh o lásce, rodině a nečekaných životních zvratech.
Program vysílání Evropského kina na Jednotce:
30. listopadu ve 20:30 - Těžký rok
7. prosince ve 20:30 - Tolik modré na nebi
14. prosince ve 20:30 - Život, láska, hned
21. prosince ve 20:30 - Alice v zemi Vánoc
Milovníci kinematografie se mohou těšit na filmové pondělky, které STVR zařadí do vysílání od 30. listopadu vždy ve 20:30 hodin na svém prvním programu Jednotka.
zdroj: STVR