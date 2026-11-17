TéléSAT: Překlopení programu do HEVCDNES! | redakce | tisk | názory
Jeden z programů belgické satelitní placené televize TéléSAT, kterou provozuje společnost CANAL+, byl dnes překlopen z video kodeku MPEG-4 (H.264) do úspornějšího formátu HEVC (H.265).
Zároveň byl u téhož programu zvuk z audio kodeku MPEG překlopen do efektivnějšího AAC.
Tyto změny proběhly u veřejnoprávní stanice RTBF La Trois, která se pro zákazníky TéléSAT vysílá ze satelitu Eutelsat Hot Bird 13G na pozici 13°E z multiplexu spolu s programy pro abonenty polské CANAL+.
Změna video a audio kodeku u La Trois znamená, že pro příjem je nyní nutný přijímač s podporou HEVC/AAC.
Stanice se vysílá na své původní pozici, kde se vysílala před touto technickou změnou.
technické parametry - La Trois:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,411 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Viaccess