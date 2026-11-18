RTV Slovenija zůstane v DTH službě EON-SATDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní a rozhlasové programy slovinského veřejnoprávního vysílatele RTV Slovenija budou i po celý rok 2027 dostupné z kapacity satelitní služby EON-SAT.
Paket EON-SAT se vysílá ze satelitu Eutelsat 16D, který se nachází na orbitální pozici 16°E od poloviny září letošního roku, kde nahradil původní družici Eutelsat 16A, která byla na konci své očekávané životnosti.
Podle zatím neoficiálních informací budou programy RTV Slovenija dostupné u poskytovatele TELEMACH v období od 1. ledna 2027 až do 31. prosince 2027. K distribuci programů bude využívána pronajatá přenosová kapacita 14 Mbit/s.
Paket stanic RTV Slovenija tvoří televizní programové služby TV Slovenija 1 HD, TV Slovenija 2 HD a TV Slovenija 3 HD a také rozhlasové programové služby PRVI, VAL 202, ARS ter RADIO SI.
technické parametry příjmu - TV Slovenija 1/2/3 HD, rádia PRVI, VAL 202, ARS ter RADIO SI:
• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,471 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
zdroj: satelitv.net