Česká televize spouští novou podobu svého webuDNES! | redakce | tisk | názory
Česká televize spustila novou domovskou stránku webu ceskatelevize.cz. Slouží jako společná vstupní brána do celé digitální nabídky veřejnoprávní televize - od iVysílání přes ČT24 a ČT sport až po Déčko, ČT edu, ČT art, podcasty nebo korporátní stránky Vše o ČT.
Podobu stránky mohou redakce průběžně přizpůsobovat aktuálnímu dění, například při významných zpravodajských nebo sportovních událostech.
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Nová tzv. superhomepage je součástí strategického plánu inovací digitálních služeb České televize. Měla by přinést zpřehlednění a zvýraznění bohaté nabídky online služeb a více zviditelnit originální tvorbu v iVysílání. Jsem rád, že se podařilo hlavní stránku vytvořit a spustit během několika měsíců a tím zvýšit komfort uživatelů,“ říká ředitel divize Program a digitální služby ČT Milan Fridrich.
Domovská stránka ceskatelevize.cz zaznamenává v průměru 1,25 milionu zobrazení měsíčně. Pro většinu uživatelů však nepředstavuje hlavní cestu k obsahu České televize. Ti nejčastěji přicházejí přímo na jednotlivé portály, jako jsou iVysílání, ČT24 nebo ČT sport, případně prostřednictvím internetových vyhledávačů.
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Díky datové analytice známe nejčastější cesty, kudy uživatelé dnes přicházejí za obsahem. Bylo pro nás důležité je zachovat a ještě více je podpořit i po redesignu domovské stránky. Navíc tu na jednom místě ukazujeme to nejdůležitější z celé naší digitální nabídky. Do budoucna bychom stránku rádi propojili s uživatelskými účty a nabídli i určitou míru její personalizace,“ říká manažer produktových týmů Digitálních služeb ČT Zdeněk Lanc.
Na samotnou domovskou stránku směřují přibližně dvě třetiny návštěv přímo, zbývající třetinu tvoří návštěvnost z vyhledávačů. Návštěvníkům stránka slouží především jako rychlý rozcestník. Nejčastěji odtud pokračují do iVysílání, k televiznímu programu nebo živému vysílání. Pravidelně také vyhledávají sportovní a zpravodajský obsah. Nová podoba stránky tyto možnosti zachovává a doplňuje je o přímou nabídku vybraných pořadů a dalších aktuálních témat.
Významnou novinkou je možnost pružně měnit podobu domovské stránky podle aktuálních potřeb. Redakce jednotlivých služeb mohou samy vybírat a upravovat zobrazovaný obsah, a rychle tak upozornit například na mimořádné události, důležité přenosy nebo nové pořady.
Nová domovská stránka využívá vlastní redakční systém České televize, na kterém již fungují také modernizované weby ČT24 a ČT sport. Web ČT24 získal po svém redesignu dvakrát po sobě, v letech 2024 a 2025, cenu Křišťálová Lupa v kategorii Zpravodajství a publicistika.
zdroj: ČT