We Ukraine odstartoval na Astře 3CDNES! | redakce | tisk | názory
Z pozice česko-slovenské satelitní platformy CANAL+ (dříve Skylink) začal vysílat další ukrajinský volně ( FTA) vysílaný program. V jednom z multiplexů se objevila stanice We Ukraine.
Stanice We Ukraine ("Ми Україна") vysílá aktuální zpravodajství a informace související s válkou na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko.
Program je šířen v DVB-S2 multiplexu na kmitočtu 12,285 GHz. Vysílání je poskytováno v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení. Ve stejném paketu jsou šířeny také FTA stanice 1+1 Marafon, ICTV, Telekanal STB, Novy Kanal (vše SD) a také Espreso TV HD a Inter HD. V paketu se vysílá také 7 rozhlasových stanic.
Distribuce stanice We Ukraine doposud probíhala na satelitu Astra 4A na pozici 4,8°E, kde je program dostupný i nadále.
technické parametry - We Ukraine:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,285 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA