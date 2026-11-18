Al Jazeera English jen z nové frekvence na ThoruDNES! | redakce | tisk | názory
Katarská mezinárodní zpravodajská a informační televizní stanice Al Jazeera English, vysílaná v anglickém jazyce, ukončila souběžnou distribuci na původním a novém kmitočtu na satelitním systému Thor.
Nově je program k dispozici jen z nové frekvence 12,169 GHz.
Souběžná distribuce ze dvou různých kmitočtů probíhala přesně tři měsíce. Diváci tak měli dostatek času na přeladění svých satelitních přijímačů na nové vysílací parametry.
Stanice je i na nových parametrech poskytována v MPEG-2 v klasickém SD rozlišení, nicméně pro příjem je nyní nutný HD set top box, neboť vysílání bylo umístěno do DVB-S2 multiplexu.
Vysílání je nadále poskytováno volně ( FTA).
aktuální technické parametry - Al Jazeera English:
• Thor 7 (0,8°W), freq. 12,169 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - Al Jazeera English (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Thor 5 (0,8°W), freq. 12,418 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, FTA