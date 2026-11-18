Neosat odkódoval 11 televizních programůDNES! | redakce | tisk | názory
Operátor bulharské satelitní pay-tv platformy Neosat provedl poměrně výrazné změny ve své distribuci. Ukončil šíření volně vysílané stanice Duga. Zároveň celkem 11 programů převedl do režimu volného ( FTA) vysílání.
Diváci FTA programů si tak mohou naladit 11 stanic a rozšířit si nabídku z bulharské orbitální pozice 1,9°E, kde je zaparkovaný satelit BulgariaSat 1.
Mezi aktuálně 11 volnými programy Neosat není nic z běžně nedostupných programů. Všechny odkódované programy je jinak možné přijímat z jiných orbitálních pozic.
Aktuálně Neosat vysílá nově FTA stanice Euronews HD, Sky News International, CNBC Europe HD, CNN International Europe, France 24, France 24 in English, TV5 Monde Europe, Arirang, RIK Sat, DM Sat a TVE Internacional.
Multiplexy z programy ze satelitu BulgariaSat je možné přijímat ve střední Evropě s parabolami od průměru 60 cm.
technické parametry - Euronews HD:
• freq. 12,111 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - Sky News International:
• freq. 12,207 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - CNBC Europe HD:
• freq. 12,322 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - CNN International Europe, France 24, France 24 in English, TV5 Monde Europe:
• freq. 12,360 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - Arirang, RIK Sat:
• freq. 12,380 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - DM Sat, TVE Internacional:
• freq. 12,456 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA