Prima MAX slaví 11 let a vstupuje do druhé dekádyDNES! | redakce | tisk | názory
Filmový kanál společnosti FTV Prima, Prima MAX, oslaví v pátek 20. listopadu významné výročí. Bude to přesně 11 let od zahájení vysílání dalšího tematického kanálu provozovatele.
Kanál Prima MAX začal vysílat 20. listopadu2015 kasovním trhákem Vlk z Wall Street. Od té doby divákům nabízí porci filmových zážitků, emocí a napětí. Program pravidelně nabízí pestrou přehlídku českých a zahraničních filmů napříč žánry, kterou zpestřují atraktivní premiéry.
V narozeninovém měsíci Prima MAX divákům nabídne oblíbené poklady Národního filmového archivu, chybět na MAXu nesmí ani další česká jízda a premiérové filmy. V listopadu se o pořádný rozruch postará bláznivá komedie v premiéře Jackpot! i akční thriller Pole mrtvých, který vychází ze skutečných West Mesa murders - z případu, který dodnes nemá potvrzeného pachatele.
Mezi české stálice na Prima MAX patří filmová pohádka Zdeňka Trošky Čertoviny. Ta se stala za poslední roky také nejsledovanějším českým filmem s 309 000 diváků. Z dalších stálic české produkce se v TOP pořadech objevil také film Ženy v běhu (286 000 diváků) a Na samotě u lesa (285 000 diváků). Letošní jedenáctý rok se přitom stanici nejvíce dařilo v prvním květnovém týdnu, kdy měla v celodni v CS 15+ share 3,11 %, a u mužů dokonce 3,84 % (muži ve věku 15-54 let).
Největší oblibě se na Prima MAX dlouhodobě těší akční a špionážní filmy (Skyfall, Spectre, Quantum of Solace), v závěsu jsou katastrofické scénáře (Fukušima, Černobyl), na třetím místě jsou pak české komedie jako Čertoviny, Ženy v běhu a Na samotě u lesa.
Listopadové páteční večery na Prima MAX mile připomenou, že někdy se zkrátka život nemusí vyvíjet podle plánu. Jeden Chlap to má na střídačku, jiný se zase snaží vyrovnat s tím, co už mělo být dávno Promlčeno. Do toho zazní muzika, protože bez pořádné party Muzzikantů by to nebylo ono. A když už se zdá, že je všechno vyřešeno, přichází Padesátka - věk, kdy člověk zjišťuje, že životní dobrodružství rozhodně nekončí. Čtvrteční večery si zase vypůjčí ty největší klenoty z Národního filmového archivu.
Na své si ale měsíc před Vánoci přijdou i milovníci vážnějších žánrů. Největším filmovým tahákem může být film Duna - velkolepá sci-fi podívaná Denise Villeneuvea podle slavného románu Franka Herberta. Skutečný příběh geniálního podvodníka pak předvede Leonardo DiCaprio ve snímku Chyť mě, když to dokážeš. V premiéře uvede Prima MAX film Jackpot! (5. listopadu) a kriminální thriller Pole mrtvých (19. listopadu) s hvězdným obsazením (50 Cent, Mel Gibson a Brian Van Holt).
V prosinci pak diváci s Prima MAX nasednou na špionážní vlnu. Program totiž přinese speciál s J. Bondem, a diváci si tak budou moci ještě před nástupem Roberta Pattinsona připomenout v roli Bonda Seana Conneryho nebo Pierce Bosnana. Půjde o filmy Žiješ jenom dvakrát (1. prosince), V tajné službě Jejího Veličenstva (8. prosince), Diamanty jsou věčné (15. prosince) a Žít a nechat zemřít (22. prosince). Z premiérových snímků představí třeba napínavý příběh Rivalové (10. prosince), chybět rovněž nemůže pořádné přání Vánoc, takže Šťastné a zběsilé (26. prosince), a v Novém roce si na MAXu posvítíme na Přísně střežené tajemství (premiéra).
Zdroj: ATO, L+TS0-3 BS, ke dni 2. 11. 2026, FTV Prima
zdroj: FTV Prima