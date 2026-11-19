Neosat uzavře satelitní platformuDNES! | redakce | tisk | názory
Bulharská satelitní placená televize Neosat, která je šířena prostřednictvím komunikační družice BulgariaSat-1 (1,9°E), ukončí svoji činnost k 15. lednu 2027.
Po tomto datu si již nebudou moci zákazníci službu předplatit. Jde o rozhodnutí, které je důsledkem ekonomických a tržních podmínek, kvůli nimž je další poskytování služby neudržitelné.
Zákazníci s vlastními přijímači budou moci nadále sledovat nekódované ( FTA) programy, které budou dostupné ze satelitu BulgariaSat-1. K příjmu těchto stanic není vyžadována přístupová karta ani předplatné platformy Neosat.
Všem zákazníkům, kteří za službu zaplatili s předstihem, budou vráceny peníze za období, po kterém již služba nebude dostupná. Další podrobnosti o procesu vrácení plateb oznámí provozovatel později. Provozovatel má zájem, aby ukončení DTH služby proběhlo řádně a transparentně, s co nejmenšími komplikacemi pro zákazníky.
Platforma Neosat byla spuštěna 1. června 2020. Značku Neosat vytvořili Maxim Zayakov - jeden ze dvou zakladatelů platformy Bulsatcom, kterou v roce 2018 opustil - a Georgios Skikos, bývalý technický ředitel (CTO) společnosti Hellas Sat a následně ředitel a zakladatel projektu BulgariaSat.
V době svého vzniku nabízela nová platforma téměř 100 televizních stanic v SD a HD rozlišení. Služba přinesla na bulharský trh satelitní pay-tv svěří vítr, když nabídla nejvyšší počet HD stanic a hybridní satelitní přijímače - což v té době představovalo na daném trhu skutečnou technologickou inovaci. Konkurenti přišli s podobnými řešeními až později.
Platforma začala získávat abonenti od společnosti Bulsatcom, která se stále vysílá prostřednictvím satelitu Hellas Sat 3 (39°E). Operátor dokonce vytvořil speciální servisní multiplex, aby usnadnil klientům přechod na novou orbitální pozici 1,9°E, což zahrnovalo i přenastavení přijímačů na novou nabídku služeb.
O několik měsíců později přišel Neosat o přístup k nejoblíbenějším televizním kanálům v zemi, kteří patří do skupiny Nova Broadcasting Group. Tuto skupinu fakticky vlastnila společnost United Group, které patří také konkurenční satelitní platformy Bulsatcom a Vivacom. Neosat se se skupinou Nova na nové dohodě nikdy nedohodl a to výrazně oslabilo jeho programovou nabídku a vedlo k odlivu předplatitelů, ačkoli konkrétní čísla nebyla nikdy zveřejněna. Provozovatel Neosatu přestal aktualizovat své oficiální webové stránky a rozšiřování programové nabídky bylo omezeno na minimum.
zdroj: satkurier.pl