Prima Vánoce plné pohádek, filmových hitů i pořádných rošťárenDNES! | redakce | tisk | názory
Letošní Vánoce skupiny Prima budou mít vše, co ke svátkům patří. Kouzelné pohádky, princezny a prince, čerty, romantiku, napětí i pořádnou porci filmové zábavy.
Vedle nestárnoucích klasik, jako jsou Pyšná princezna, Princ a Večernice nebo S čerty nejsou žerty, dorazí také Kevin, který ve filmech Sám doma a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku opět pořádně zatopí nezvaným návštěvníkům.
Kdo bude mít chuť na akci, může po rozbalování dárků ponocovat a počkat si na premiérový snímek Balerína s Anou de Armasovou.
Stanice Prima
Na hlavní stanici Prima v prosincové nabídce nemůže chybět pořádná dávka českých filmů. V hlavním vysílacím čase obsadí už dva týdny před Vánoci snímky Princezna zakletá v čase (6. prosince), Princezna zakletá v čase 2 (13. prosince), Jak se budí princezny (21. prosince) a Pohádky pro Emu (22. prosince). Po svátcích se trochu probereme z vánočního kómatu s filmem Zdeňka Trošky Slunce, seno a pár facek (27. prosince), o den později se přesuneme na hory, protože se pojede do Špindlu, a budeme doufat, že tam nepotkáme Strašidla Zdeňka Trošky (30. prosince).
V programu hlavní stanice dojde ale i na akční snímky ze zahraničí. Začneme lehčí fantasy komedií Šťastné a zběsilé režiséra Jakea Kasdana, která nabízí moderní pohled na vánoční legendy, nečekané spojence i pořádnou dávku dobrodružství. Na diváky navíc čeká hvězdné obsazení, Jonathan Kimble Simmons a Lucy Liu (19. prosince). V poněkud drsnějším světě Johna Wicka se pak představí Ana de Armasová, která vymění zrovna na Štědrý den baletní špičky za smrtící zbraně. Film Balerína, který se natáčel i v Praze a na dalších místech Česka, hostí i samotný Keanu Reeves.
Celý prosinec se samozřejmě ponese v duchu pohádek a v pohodové sváteční atmosféře. Na obrazovky dorazí Princezna zakletá v čase (6. prosince) stejně jako Princezna zakletá v čase 2 (13. prosince). Každoroční poklady Národního filmového archivu rovněž chybět nebudou. Podíváme se na to, Jak se budí princezny (21. prosince), narazíme na Pyšnou princeznu a Princ a Večernice (24. prosince) budou muset porazit temného Mrakomora. Všudypřítomní budou také čerti, Prima představí oblíbenou pohádku Hrátky s čertem (25. prosince) i Dorotu Máchalovou, kterou si má v pohádce S čerty nejsou žerty (26. prosince) odnést čert.
V úterý 23. prosince zažehne sváteční pohodu Pretty Woman. Štědrý den pak bude na stanici Prima plně pohádkový. Hned ráno to bude Princezna na hrášku, po obědě zase Kouzelný měšec, který plní přání i zamotá hlavu, a Pyšná princezna. Ke štědrovečerní večeři bude Princ Velen bojovat o přízeň a lásku Večernice a pak už se můžete těšit na bláznivou vánoční misi HO-HO-HO s Kevinem McCallisterem (Sám doma).
Na první svátek vánoční se představí hrdinové, kteří se jen tak neztratí, ať už v pekle, v New Yorku nebo na bitevním poli. Pro ranní ptáčata je připraven film s Arnoldem Schwarzeneggerem Rolničky, kam se podíváš a snímek Velbloud uchem jehly, pozdější spáči ještě stihnou Dr. Dolittla. V poledne už snad budou všichni vzhůru, aby se podívali na to, Jak se budí princezny. Odpoledne se pak mohou s cukrovím a šálkem horké čokolády diváci schovat před Hrátkami s čertem. A večer spolu s Kevinem bloudit v ulicích New Yorku, protože bude opět Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Později se pak zrodí legenda ve velkofilmu Jan Žižka.
Na Štěpána si přidáme jedno přikázání navíc, Jedenácté přikázání. Se zvířaty bude opět řešit problémy Dr. Dolittle 2, večer se přesuneme do pekla, do mlýna i na zámek s divácky nejoblíbenější čertovskou pohádkou S čerty nejsou žerty. A později v noci si budeme moci představit, jaké by to bylo mít Prezidentku.
Oblíbené Inkognito letos přichází se speciální silvestrovskou epizodou. Diváci se v ní opět setkají se svými oblíbenými panelisty, kteří je pořadem provázejí po celý rok. A to zdaleka není všechno. Mezi speciálními hosty se můžete těšit například na Ivu Janžurovou nebo kapelu Lunetic. Hostů přitom bude mnohem více, jejich jména ale prozatím zůstávají překvapením. Diváky každopádně čeká opravdová jízda a báječná zábava, díky které se přenesou do nového roku v dobré náladě. Nenechte si proto ujít silvestrovské Inkognito s moderátorem Liborem Boučkem.
Prima COOL
Prima COOL v prosinci připomene významné výročí jedné legendy. Před 50 lety se totiž zrodil Rocky, a právě Vánoce jsou skvělou příležitostí pro připomenutí si jedné z nejslavnějších filmových sportovních sérií. Na diváky čeká Rocky III (4. prosince), Rocky IV (11. prosince), Rocky V (18. prosince) a Rocky Balboa (25. prosince). Sylvester Stallone se představí i jako komiksový hrdina v dystopické budoucnosti ve filmu Soudce Dredd (3. prosince). Na Štěpána se představí výrazná sci-fi s hvězdným obsazením, včetně Cilliana Murphyho, Chrise Evanse a Rose Byrne, titul Sunshine. A na Nový rok překvapí příběh býka, který nechce bojovat, ale raději si užívá klidný život. Snímek Ferdinand přitom není pouze animovaným filmem pro děti, dvěma nominacemi na Zlaté glóby a jednou oscarovou nominací dokládá, že je skvělým filmem pro celou rodinu (1. ledna).
Prima MAX
Prima MAX v prosinci pojede vedle premiérové vlny také na vlně špionážní. Divákům totiž přinese speciál s J. Bondem, a diváci si tak budou moci ještě před nástupem R. Pattinsona připomenout v roli Bonda Seana Conneryho nebo Pierce Bosnana. Půjde o filmy jako Žiješ jenom dvakrát (1. prosince), V tajné službě Jejího Veličenstva (8. prosince), Diamanty jsou věčné (15. prosince) a Žít a nechat zemřít (22. prosince). Z premiérových snímků představí třeba napínavý příběh Rivalové (10. prosince), chybět pak nemůže pořádné přání Vánoc, takže Šťastné a zběsilé (26. prosince) a v novém roce si na MAXu posvítíme na Přísně střežené tajemství (premiéra). Poslední premiérový snímek představí oscarovou herečku Anne Hathawayovou v romantickém snímku Představa o tobě, který je podle všeho inspirován knihou Robinne Leeové, která vznikla mimo jiné pod vlivem představ o vztahu s popovou hvězdou Harryho Stylese.
Prima KRIMI
I sváteční pohodu naruší nějaký ten zločin. Samozřejmě jen na Prima KRIMI, kde bude celý prosinec zasahovat Detektiv Grace. Prosincové neděle totiž budou patřit právě britskému detektivovi Royi Graceovi, kterého ztvárňuje John Simm. Čtveřice napínavých kriminálních příběhů vznikla podle bestsellerové knižní série britského spisovatele Petera Jamese, jejíž předlohy se po celém světě prodaly v desítkách milionů výtisků. Diváky čekají filmy Detektiv Grace: Smrt na první pohled (6. prosince), Detektiv Grace: Smrt si tě žádá (13. prosince), Detektiv Grace: Tváří v tvář smrti (20. prosince) a Detektiv Grace: Napospas smrti (27. prosince). Zkušený detektiv z Brightonu se svým týmem rozplétá zapeklité případy, v nichž nechybějí vraždy, nečekané zvraty ani temná tajemství.
Prima LOVE
Prima LOVE přinese divákům vánoční romantiku a vztahy na jedné straně i napínavé příběhy plné zrady, manipulace a rodinných tajemství na straně druhé. Z romantiky to bude třeba romantická komedie z roku 1997 s Jennifer Anistonovou, kterou diváci znají především jako Rachel ze seriálu Přátelé, s názvem Perfektní záskok (27. prosince). Se šlechtickou rodinou a pravou romantikou se diváci setkají také ve filmu Královské rande (6. prosince). Série příběhů, v nichž se za zdánlivě běžnými vztahy skrývá nebezpečí, odstartuje premiérovým thrillerem Ve spárech terapeutky (13. prosince), Ticho mezi zdmi (19. prosince), Mrazivá minulost (20. prosince) a V osidlech důvěry (27. prosince).
Prima ZOOM
Prosinec naděluje také na Prima ZOOM, a to pořádnou dávku premiérových dokumentů a dokumentárních sérií. Kouzelný svět koření (od 9. prosince) představí nejenom přísady, které o Vánocích používají maminky, babičky, sestry i manželky při pečení. Vanilka, kardamom, hřebíček či muškátový oříšek - každý ví, jak voní, ale málokdo má ponětí, odkud se koření vzalo. Za dobrým jídlem se s Prima ZOOM vydáme do Restaurací na konci světa (od 21. prosince), v nichž nenajdeme tradiční vánoční menu. A s celým letošním rokem se můžeme rozloučit celkem příznačně s dokumentem Tajemství trusu (31. prosince), aby ten Nový rok a nový začátek byl opravdu úspěšný.
Prima SHOW
Na Prima SHOW nebude o zábavu nouze ani v zimě. Celý podzim byl zahalen do období Zrádců. Právě ti budou pokračovat v prosinci na Prima SHOW. Půjde ale o zahraniční verze této divácky oblíbené detektivní reality show. Konkrétně o Zrádce Kanada S1 (od 22. prosince) a Zrádce USA S3 (od 10. prosince).
zdroj: FTV Prima