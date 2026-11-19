O FM kmitočty Svitavy a Olomouc mají zájem 3 staniceDNES! | redakce | tisk | názory
Ačkoliv je analogové pozemní rozhlasové vysílání v Česku na svém ústupu, stále je zájem vysílacích společností o uvolněné analogové kmitočty v pásmu VKV/FM jiými vysílateli.
Celkem dva subjekty mají zájem o soubor volných FM kmitočtů složený ze tří vysílačů. Posluchači by se mohli dočkat zcela nového projektu, případně rozšíření pokrytí některé ze stávajících rozhlasových stanic.
Společnost HAMCO, s.r.o. předložila rovnou dva projekty a to pro rozšíření pokrytí stávající stanice Radio Metropole a pro zbrusu nový projekt Radio Sen. Firma JOE Media, s.r.o. chce na volných frekvencích provozovat vysílání stanice Radio HEY.
O jaké volné FM kmitočty se jedná?
• Moravská Třebová: 99,9 MHz (100 Wattů)
• Svitavy - město: 97,8 MHz (100 Wattů)
• Olomouc - Pohořany: 105,6 MHz (200 Wattů)
Nyní se očekává, že český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) vypíše veřejné slyšení k předloženým žádostem a následně je přidělí některému ze dvou žadatelů.