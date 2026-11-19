Slovenské Rádio Best a kanály pro věřící z nového TPDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská privátní rozhlasová stanice Rádio Best spolu s dalšími televizními a rozhlasovými programy se přestěhovala na nové vysílací parametry v rámci orbitální pozice 0,8°W, kde jsou zaparkovány satelity Thor.
Rádio Best ukončilo vysílání na kmitočtu 12,418 GHz, kde bylo součástí DVB-S multiplexu. Stanice byla přesunuta do DVB-S2 platformy na kmitočet 12,169 GHz, což znamená, že pro poslech je nyní nutný přijímač s podporou DVB-S2.
Vedle slovenského Rádia Best došlo k přesunutí i kanálů pro věřící - Bedehuskanalen, Kanal 10 Norge HD, Kanal 10 Sverige, Sverigekanalen, Vision Sverige, Visjon Norge HD a rozhlasové programové služby Radio Norge, Radio Rock, TOPP40, Radio Vinyl. Tyto stanice opustily své kapacity v DVB-S na kmitočtu 11,389 GHz. Programy nyní pokračují rovněž na frekvenci 12,169 GHz.
Všechny vyjmenované stanice se vysílají volně ( FTA) a jsou tedy dostupné pro všechny diváky a posluchače, kteří přijímají pozici 0,8°W.
Na zmíněném kmitočtu 11,389 GHz se aktuálně vysílá jen promo smyčka satelitního operátora Telenor Sat.
technické parametry - Rádio Best SK, Bedehuskanalen, Kanal 10 Norge HD, Kanal 10 Sverige, Sverigekanalen, Vision Sverige, Visjon Norge HD; Radio Norge, Radio Rock, TOPP40, Radio Vinyl:
• Thor 7 (0,8°W), freq. 12,169 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA