Vánoce na prima+: vánoční komedie, české pohádky i romantické filmyDNES! | redakce | tisk | názory
Streamovací platforma prima+ slibuje divákům vánoční atmosféru plnou romantiky, pohádek i radosti. Letos nabídne pořádnou dávku tradičních i nových českých pohádek, jako třeba Anděl Páně 2 s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem, první a druhý díl moderní pohádky Princezna zakletá v čase či Nejkrásnější hádanku.
Z tradičních pohádek prima+ uvede nesmrtelnou klasiku S čerty nejsou žerty s Vladimírem Dlouhým a Ondřejem Vetchým, Pyšnou princeznu či Prince a Večernici.
Pro ty, kteří přes Vánoce vyhledávají romantiku pod jmelím, si prima+ přichystala hned několik zahraničních titulů pro večery při svíčkách. Královské Vánoce si užijí s kanadským filmem Královská vánoční láska či australským titulem I ty jednou potkáš svého prince 2. Dále platforma uvede filmy Vánoční tajemství, Vánoce na ranči a Vánoční los lásky.
Svátky jsou časem klidu, míru, ale i smíchu, a proto prima+ do vánoční nabídky zařadila i několik komedií. Diváci se mohou těšit na českou klasiku Vánoční Kameňák s Václavem Vydrou, Hanou Čížkovou a Danou Morávkovou. Ze zahraniční tvorby platforma uvede Matky na tahu o Vánocích s Milou Kunisovou, Kristen Bellovou a Kathryn Hahnovou a Santa je pořád úchyl s Billym Bobem Thorntonem.
zdroj: FTV Prima