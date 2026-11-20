Seriál Boží plán bude mít další řaduDNES! | redakce | tisk | názory
Boží plán dospěl ke svému konci, s jeho hrdiny se ale nechtějí loučit tvůrci, herci ani diváci. Komediální seriál TV Nova proto bude pokračovat další řadou a vrátí se do ní všichni představitelé oblíbených postav.
I tentokrát bude na prvním místě kvalitní scénář a právě na něm teď tvůrci začínají pracovat. Na termín uvedení si proto diváci budou muset počkat. Dočkají se ale odpovědí na otázky, které zůstaly otevřené. A Mirek? V jeho světě dojde k nečekanému vychýlení rovnováhy.
První řada nabídla uzavřený příběh se začátkem, vývojem i koncem. Tím ale možnosti, kam se mohou životy hrdinů ubírat, zdaleka nekončí. Že chuť pokračovat má své publikum, potvrzují i čísla.
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Boží plán má v televizi průměrnou sledovanost kolem 700 tisíc diváků starších čtyř let. Když k tomu ale připočítáme předpremiéry, sledování na Oneplay a zpětná zhlédnutí, dostáváme se až na 1,3 milionu,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel Skupiny Nova.
Teď je čas najít pro Mirkovu partu úplně nový příběh. „
Boží plán jsme původně připravovali jako uzavřený příběh. Když jsme se ale po dokončení první řady ohlédli, zjistili jsme, že nás svět těchto postav pořád baví. A obrovský zájem diváků nám potvrdil, že v tom nejsme sami. Nechceme ale jen navázat tam, kde jsme skončili. Druhá řada musí mít vlastní důvod, proč vzniknout, a vlastní téma,“ říká producentka seriálu Simona Brdičková.
Do světa Božího plánu se chtějí vrátit i samotní herci. Na place mezi nimi vznikla pevná přátelství a také proto všichni představitelé hlavních postav tvůrcům potvrdili, že v pokračování budou znovu. „
Sešla se tu skvělá parta a navíc mě na Božím plánu baví samotný tvůrčí proces. Máme prostor věci dohrávat, improvizovat a uchopit je po svém, a to se u seriálu nestává často. Hynek prošel velkým osobním vývojem: ze zakřiknutého kluka se stal sebevědomý muž, který ví, co v životě chce. Jsem zvědavý, jestli mu to vydrží a kam ho to dovede,“ říká Filip Březina, představitel Hynka.
Emočně náročný konec seriálu zažila Michaela Petřeková: „
Poslední dva díly byly pro Julii hodně těžké, musela se v nich vyrovnávat se ztrátou člověka, kterého milovala. Najednou se Adam vrátil a nikdo neví proč a jak. Upřímně, teď vůbec netuším, co mou postavu čeká a co se bude dít. Jsem zvědavá stejně jako diváci.“
Hrdinové se tentokrát ocitnou v úplně nových situacích. „
Chceme zachovat to, co na Božím plánu fungovalo, skvělou hereckou partu, humor a svěží způsob vyprávění. Šér zůstává jejich domovem, ale v první řadě nad nimi Mirek pořád držel ochrannou ruku. Ve druhé řadě bude mít svých starostí dost a nás zajímá, jak si naši hrdinové poradí bez něj a jestli se dokážou opravdu postavit na vlastní nohy,“ vysvětluje kreativní producent Lukáš Borovička. Nad partou navíc stále visí několik nezodpovězených otázek z první řady. Co stálo za Adamovým návratem? A co se s ním doopravdy stalo? Odpověď na ně v tuto chvíli znají jen tvůrci.
Mezi novými cestami, kam by se příběh mohl ubírat, se objevila i otázka, jak dlouho ještě vydrží rovnováha světa, ve kterém má Mirek (Tomáš Jeřábek) všechno pod kontrolou. „
Mirek celou dobu pomáhá ostatním najít správný směr a sám má vždycky jasno. Teď ale do jeho světa vstoupí někdo, kdo s ním pořádně zamává. A já jsem moc zvědavý, jestli bude mít jasno i potom,“ říká Tomáš Jeřábek. Oblíbená parta se tak dost možná rozroste o další výraznou hereckou osobnost. Kdo to bude, si tvůrci zatím nechávají pro sebe.
Na termín uvedení si diváci budou muset počkat. „
Nechceme nic uspěchat ani přemýšlet o termínu vysílání, dokud nebudeme mít v ruce scénář, za kterým si budeme stát. Jedno ale víme jistě: ani druhá řada nebude nekonečným seriálem. I tentokrát chceme vyprávět uzavřený příběh, který bude stát za to,“ dodává Borovička.
Než se parta znovu sejde, mohou si diváci první řadu Božího plánu připomenout na Oneplay. Po finále totiž leckterá scéna vyzní úplně jinak. „
Scénář jsme psali tak, aby divák při každém sledování objevil něco nového. Kdo si ho pustí znovu, najde věci, kterých si napoprvé nevšiml, a možná ho překvapí, kolik souvislostí mu při prvním sledování uniklo,“ slibují spoluautoři Martin Šimiček a Lucie Konečná.
zdroj: Nova