SkyShowtime ukončí provozDNES! | redakce | tisk | názory
Streamovací platforma SkyShowtime, která působí také na českém a slovenském trhu, ukončí svoji činnost. O rozhodnutí vlastníků už představenstvo informovalo zaměstnance.
O možném uzavření služby se spekulovalo již několik týdnů.
Pro stávající zákazníky se nic nezmění. Služba stále funguje a podle dostupných informací bude SkyShowtime v provozu do konce roku 2027.
Důvodem ukončení provozu VOD služby SkyShowtime jsou změny na mediálním trhu. Velké globální platformy silně investují do nákupu vysílacích práv a to jak filmů, seriálů, tak stále více i do sportu. Menší hráči, kteří působí jen v některých regionech světa, stále složitěji těmto globálním službám konkurují. Vedení se proto rozhodlo službu SkyShowtime zrušit.
I přes velké investice se SkyShowtime nepodařilo dostat do zisku.
SkyShowtime působí ve 22 zemích Evropy, včetně Česka a Slovenska. Nabízí obsah od společností Paramount, Universal Pictures, DreamWorks, Nickelodeon, Showtime či Sky Studios. Služba byla spuštěna v roce 2022 jako společný projekt Comcastu a Paramountu. Cílem bylo nabízet obsah obou společností v zemích, kde nepůsobily jejich hlavní streamovací platformy Peacock a Paramount+.
Zatím není jasné, kde budou dostupné stávající tituly, které jsou nyní dostupné na SkyShowtime.