Další vánoční hudební kanál v provozuDNES! | redakce | tisk | názory
Na televizní trh zamířil další specializovaný televizní program, který se zaměřuje na nejkrásnější období v roce - na Vánoce. Divákům nabízí videoklipy spojené s vánočními svátky a zimní tématikou.
Společnost That's Television Ltd připravila pro diváky vánoční FAST kanál s názvem That's Christmas, který dočasně nahradil původní FAST program That's 70s.
Cílem hudebního programu ve svátečním balení je nabídnout divákům videoklipy s vánoční a zimní tématikou a zadavatelům reklam nabídnout možnost oslovit diváky s nabídkou produktů a služeb.
Britské hudební a zábavní kanály That's TV byly známé satelitním divákům i ve střední Evropě. Programy se vysílaly FTA ze satelitů Astra na pozici 28,2°E. Na konci února letošního roku bylo klasické lineární vysílání programů That's ukončeno a kanály pokračují jako FAST programy v nabídce některých streamovacích platforem. V Česku a na Slovensku jsou součástí bezplatné nabídky streamovací služby Rakuten TV, kde divák najde vedle zmíněného vánočního programu také další hudební FAST kanály - konkrétně That's 80s, That's 90s/00s a That's Rock.