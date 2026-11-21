Velrybí příběhy na Prima ZOOMvčera | redakce | tisk | názory
Velrybí obři bojují o přežití - a tentokrát jim člověk může skutečně pomoci. Působivý přírodovědný dokument sleduje život pravých velryb napříč světovými oceány, od ledových vod Nového Zélandu a Argentiny až po rušná pobřeží Severní Ameriky. Spolu s vědci poznáme jednotlivé velryby, jejich rodinné vazby i fascinující chování, které se podařilo zachytit vůbec poprvé.
Dokument "Velrybí příběhy" kontrastuje dva rozdílné příběhy. Zatímco populace velryb jižních se po desetiletích ochrany začínají pozoruhodně zotavovat, jejich severní příbuzné stále čelí kritické situaci. Ohrožují je především srážky s loděmi, zamotání do rybářského vybavení a stále intenzivnější hluk způsobovaný lidskou činností v oceánech.
Jedním z výrazných příběhů je velrybí samec Bill, který podniká neuvěřitelnou cestu z Nového Zélandu až k Antarktidě a zpět. Další velryba, Ruffian, přežila život ohrožující zapletení do rybářského vybavení. Právě prostřednictvím konkrétních zvířat film ukazuje, že za statistikami o ohrožených druzích stojí skutečné individuální příběhy.
Dokument je tak nejen nádhernou výpravou do skrytého světa oceánských obrů, ale také příběhem odolnosti, naděje a hledání způsobů, jak mohou lidé s velrybami sdílet oceán. Dokument vznikl ve spolupráci s vědci a kombinuje jejich nejnovější poznatky s mimořádnými záběry přímo z terénu. Producentem je Spindrift Images, mezinárodní distribuci zajišťuje Albatross World Sales. Dokument má délku 52 minut a vznikl v roce 2025.
Dokument "Velrybí příběhy" uvede Prima ZOOM v pátek 27.11.2026 ve 20:00 hodin a v repríze v pondělí 30. listopadu v 10:15 hodin.
Zajímavosti
* Jižní a severní pravé velryby jsou příběhem kontrastů: jedni příbuzní se díky ochraně zotavují, zatímco druzí patří mezi nejohroženější velké kytovce.
* Tvůrci sledovali konkrétní jedince, například Billa a Ruffiana, díky čemuž dokument působí spíše jako dobrodružný příběh než jako pouhá přírodovědná přednáška.
* Film zachycuje také intimní vztah matek a mláďat a nové projevy chování, které vědci dosud neměli možnost takto pozorovat.
* Na dokumentu spolupracovali vědci a odborníci na ochranu velryb; cílem není pouze ukázat problém, ale hledat konkrétní řešení, která mohou pomoci populacím velryb přežít.
* Dokument získal v roce 2026 několik festivalových ocenění a výběrů, mimo jiné Audience Choice na Big Blue Film Festival a ocenění Best Feature Film na Changing Tides Ocean Film Festival.
zdroj: FTV Prima