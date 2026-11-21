Operátor SES podpoří iniciativu SELYCEvčera | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor SES (Astra) oznámil, že povede průmyslové aktivity v rámci iniciativy SELYCE. Tento nový evropský projekt se zaměřuje na vývoj technologií nezbytných pro budoucí satelitní služby typu "Direct-to-Device" (D2D), tedy přímé propojení satelitů s koncovými zařízeními.
Projekt SELYCE, realizovaný v rámci partnerství s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a podporovaný Lucemburskou kosmickou agenturou (LSA), Belgickým úřadem pro vědeckou politiku (BELSPO) a Britskou kosmickou agenturou (UKSA), sdružuje evropské průmyslové a výzkumné organizace. Cílem je rozvoj schopností v oblasti 5G sítí mimo pozemní infrastrukturu (tzv. Non-Terrestrial Networks - NTN), které budou založeny na mezinárodních standardech. Díky nim se budou moci běžné chytré telefony a zařízení internetu věcí (IoT) bezproblémově připojit přes satelit i tam, kde není dostupná pozemní síť.
S rostoucí poptávkou po všudypřítomném a odolném připojení se očekává, že služby typu Direct-to-Device budou významným doplňkem pozemních mobilních sítí. Rozšíří pokrytí, zvýší odolnost sítí a přinesou nová řešení konektivity pro spotřebitele, podniky i státní správu.
Jako vedoucí průmyslový partner bude společnost SES koordinovat vývoj, integraci a ověřování klíčových technologických prvků potřebných pro budoucí komerční služby D2D. Projekt se zpočátku zaměří na technologie podporující satelitní připojení pro vozidla, zasílání zpráv a nouzovou komunikaci v oblastech mimo dosah pozemních sítí, stejně jako na zajištění odolné komunikace během katastrof a jiných kritických situací.
Společnost SES a její technologičtí partneři budou v rámci postupného vývoje testovat tyto technologie ve vysoce věrném komplexním (end-to-end) prostředí. Tím připraví půdu pro budoucí demonstrace na oběžné dráze a následné komerční nasazení. Iniciativa rovněž podpoří spolupráci napříč evropským kosmickým a telekomunikačním sektorem a přispěje k vytvoření otevřeného, interoperabilního a na standardech založeného ekosystému pro satelitní mobilní připojení.
Iniciativu SELYCE vede SES a zahrnuje Amphinicy Luxembourg, Lucemburskou univerzitu, stoprocentní dceřinou společnost Redu Space Services v Belgii, přičemž se očekává, že se během projektu připojí další evropští účastníci.
zdroj: SES