První ugandský FTA kanál na satelitu Hot BirdDNES! | redakce | tisk | názory
Na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E) zahájila vysílání stanice Glorious Times TV. Jde o křesťanský televizní kanál vysílaný z Ugandy a stanici z východní Afriky, která se vysílá přes přední orbitální pozici v Evropě.
Vysílání je šířeno volně ( FTA) na kmitočtu 11,137 GHz v rámci DVB-S multiplexu.
Za televizním projektem Glorious Times stojí organizace Kakande Ministries, kterou vede prorok Samuel Kakande. Jejím cílem je propagovat křesťanskou víru a šířit evangelium Ježíše Krista do nejvzdálenějších koutů světa. Tvůrce projektu oznámil, že v červnu dojde k jeho celosvětovému spuštění - a tento proces je nyní v plném proudu.
Doposud distribuci programu zajišťovaly africké platformy StarTimes, Zuku, AzamTV a GOTV a také družice Eutelsat 7C (7°E) a SES 5 (5°E) v paprsku směřovaném na region subsaharské Afriky.
Distribuce pro Evropu na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E) je zajišťována z kapacity Eutelsatu a dodavatelem signálu je IPVideoTrans.com. Kanál se vysílá v SD rozlišení v kodeku MPEG-4 a zvuková stopa je ve formátu AAC.
technické parametry - Glorious TV:
• Eutelsat Hot Bid 13G (13°E), freq. 11,137 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA
zdroj: satkurier.pl