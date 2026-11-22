Český rozhlas posílil svůj podíl na poslechovostivčera | redakce | tisk | názory
Nejposlouchanější stanicí v denním poslechu na českém rozhlasovém trhu zůstává Český rozhlas Radiožurnál s průměrným denním poslechem 762 tisíc posluchačů a téměř stotisícovým náskokem před privátní rozhlasovou stanicí Evropa 2 (698 tisíc).
Třetí nejposlouchanější rozhlasovou stanicí je Rádio Impuls (610 tisíc), následovaná stanicí Rádio Blaník (571 tisíc) a rádiem Frekvence 1 (454 tisíc).
Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá denně 300 tisíc posluchačů. Nejposlouchanější z nich je ČRo Brno se 64 tisíci posluchači denně a 233 tisíc posluchači týdně.
Český rozhlas Dvojka poslouchá 298 tisíc posluchačů, ČRo Plus 181 tisíc a stanice ČRo Sport poprvé dosáhla hranice 100 tisíc posluchačů denně. Vyplývá to z výsledků poslechovosti Radioprojektu za druhé a třetí čtvrtletí 2026 a informací Českého rozhlasu.
ČRo Radiožurnál, nejposlouchanější stanice v Česku, v porovnání s minulým obdobím mírně narostla v počtu denních i týdenních posluchačů. V průměrném dni si stanici naladí 762 tisíc posluchačů, týdně až 1 milion 807 tisíc posluchačů, což je o 88 tisíc více než v minulém průzkumu a podíl na trhu se zvýšil na 11,2 procenta.
Český rozhlas jako celek ve sledovaném období poslouchalo denně 1 milion 440 tisíc posluchačů, tedy o 12 tisíc více než v minulém období. V průměrném týdnu oslovil 3 miliony 209 tisíc posluchačů, což je o 54 tisíc více než minule. Podíl na trhu se zvýšil na 25,8 procenta.