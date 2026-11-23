Lepší.TV vyřadila dvě staniceDNES! | redakce | tisk | názory
Špatná zpráva pro diváky OTT platformy Lepší.TV. Z balíčků tohoto poskytovatele byly vyřazeny další dva programy. O jaké programy se jedná?
Lepší.TV již divákům neposkytuje dvě polské komerční stanice Polsat a TV4. Oba tyto programy byly součástí vyšších balíčků KLASIK a TOP. Znamená to, že v nejnižším a tedy nejlevnějším balíčku MINI tyto programy nebyly poskytovány.
Polsat je jedním z nejsledovanějších komerčních programů v Polsku. Divákům nabízí seriály, filmy či zábavu. Podobně i TV4. Oba programy byly poskytovány v HD rozlišení.
Od začátku listopadu nejsou součástí balíčků Lepší.TV erotické programy české skupiny PK62. Diváci Lepší.TV již nemohou sledovat stanice Leo TV, Leo TV Gold, Extasy a Extasy 4K Platinum. Místo čtveřice těchto programů mají zákazníci Lepší.TV náhradu v podobě zahraničního programu Babes TV, který se stal součástí balíčků KLASIK a TOP.