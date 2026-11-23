tagesschau24 ukončí vysílání 23. prosinceDNES! | redakce | tisk | názory
Přesně za měsíc ukončí své vysílání zpravodajský a informační německý televizní stanice tagesschau24. Program tak skončí těsně před vánočními svátky.
tagesschau24 skončí 23. prosince 2026. Ostatní programy veřejnoprávního vysílatele ARD alpha a One budou vysílat až do konce roku.
Konec tagesschau24 a následně i programů ARD alpha a One je součástí reorganizace nabídky veřejnoprávní televize, jak ji stanovuje státní smlouva o reformě.
I po uzavření lineárního kanálu tagesschau24 budou pro diváky dostupné aktuální zprávy, živé přenosy, hloubkové analýzy a rozhovory k dispozici na portálu tagesschau.de a v mediálním archívu ARD Mediathek.
V rámci reorganizace spustí ARD a ZDF novou informační službu s názvem "Info", která nahradí stanice tagesschau24 a ZDFinfo.
zdroj: satnews.de + DWDL