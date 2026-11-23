Donutil, Polívka a Zedníček poprvé společně v seriálu. Muži v letu na TV NovaDNES! | redakce | tisk | názory
Již zítra, v úterý 24. listopadu večer ve 20:20, odstartuje na obrazovkách TV Nova nový osmidílný seriál Muži v letu, za kterým stojí tvůrci veleúspěšného Božího plánu. V hlavních rolích se představí herecké legendy Miroslav Donutil, Bolek Polívka a Pavel Zedníček, které před kamerou vůbec poprvé spojuje společný seriálový projekt.
Diváky čeká příběh o dlouholetém přátelství, lásce, rodinných vztazích i starých křivdách, zasazený do malebné krajiny Karlštejnska a prostředí malého letiště. Nové díly budou na TV Nova k vidění každé úterý a čtvrtek.
Béda (Pavel Zedníček), Sláva (Miroslav Donutil) a Josef (Bolek Polívka) jsou celoživotní kamarádi a piloti, jejichž přátelství ale poznamenávají dávné spory i vzájemná rivalita. Zvlášť komplikovaný je vztah Bédy a Slávy, který už dlouhá léta pokukuje po Bédově manželce Lidce (Milena Steinmasslová). Když trojici zasáhne nečekaná událost, dostávají všichni příležitost přehodnotit své dosavadní vztahy a možná naposledy urovnat staré křivdy. Události zároveň výrazně zasáhnou i do života Bédových dětí a vnoučat.
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Už od prvního čtení mi učarovaly scénáře tvůrčího dua Lucie Konečné a Martina Šimička. Ty v sobě kombinují to nejlepší z tuzemské tradice dojemných příběhů se silnou komediální nadsázkou, skvěle odkoukanými a živými charaktery a hláškami, které mají potenciál zlidovět,“ říká kreativní producent TV Nova Lukáš Borovička. Seriál vznikl v režii Petra Nikolaeva a produkci Simony Brdičkové ze společnosti MEGG Film. Prvně jmenovaný, režisér Petr Nikolaev k seriálu říká: "
S Pavlem Zedníčkem a Bolkem Polívkou jsem spolupracoval již dříve. Trochu vítr jsem měl z Mirka Donutila, ale nakonec to byl s těmito tenory opravdový výlet do nebe. Pan Rozum, Cit a Intuice vytvořili svou růzností a mistrovstvím krásný akord. Slyší na sebe a pomáhají si. Prožili jsme spolu krásné chvíle a do našeho díla se to propsalo."
Vedle ústřední herecké trojice se v něm představí také Petra Bučková, Ema Businská, Jan Révai, Milena Steinmasslová, Libuše Švormová, Veronika Freimanová, Martin Trnavský, Marika Šoposká, Václav Matějovský nebo Prokop Zach. Výraznou součástí příběhu je také létání a prostředí letiště Buranos Aires nedaleko Karlštejna. Natáčelo se mimo jiné na Karlštejnsku, v Bubovicích, Trnové, Chyňavě a Praze. Pavel Zedníček, který ztvárňuje Bédu, je přitom sám pilotem a létání se dlouhodobě věnuje.
zdroj: Nova