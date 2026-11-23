Vánoce na Markíze: Nový Krakonoš či návrat PerinbabyDNES! | redakce | tisk | názory
Skupina Markíza připravila na svátky filmové novinky, oblíbené klasiky a pestrou nabídku svých tematických stanic. Premiérová pohádka "Krakonoš a básnik", návrat legendární "Perinbaby" a filmové novinky "12 Štedrých večerov", "Popoluškine nové dobrodružstvá" či "Krotitelia duchov: Mrazivá hrozba".
To jsou hlavní lákadla letošní vánoční nabídky televize Markíza. Sváteční atmosféru doplní romantika na Doma, akce a humor na Dajto, vánoční detektivní případy na Markíza KRIMI i filmové a seriálové legendy na Markíza KLASIK.
Štědrovečerním dárkem Markízy bude premiéra výpravné pohádky "Krakonoš a básnik", kterou uvede ve čtvrtek 24. prosince ve 20:00 hodin. Režisér Peter Bebjak se v ní vrací do světa legendárního vládce hor, kterého opět ztvární David Švehlík. V hereckém obsazení nechybí ani Táňa Pauhofová, Ondřej Sokol, Martin Finger, Kryštof Hádek či Řehoř Hološka. Příběh volně navazuje na "Krakonošovo tajomstvo" a spojí romantickou zápletku s dobrodružstvím a tajemstvím ukrytým v krkonošských horách.
Výjimečnou událostí bude i návrat "Perinbaby" na obrazovky Markízy. Pohádku režiséra Juraje Jakubiska, která už desetiletí patří k nejmilovanějším symbolům slovenských Vánoc, si diváci vychutnají ve středu 23. prosince ve 20:30 hodin i na Štědrý den v 16:25 hodin. Nezapomenutelná "Perinbaba" v podání Giulietty Masiny, Jakub a Alžbětka opět přinesou kouzlo příběhu, při kterém vyrůstalo několik generací.
Štědrý večer bude pokračovat ve 22:00 hodin. premiérou filmu "12 Štedrých večerov" (The 12 Days of Christmas Eve) s Kelseym Grammerem, představitelem legendárního Frasiera.
Ve svátečním programu dostanou místo i další oblíbené klasiky. Na Štědrý den Markíza uvede "Kúzelnú opatrovateľku" (12:40 hod.), pohádku "Pyšná princezna" (14:30 hodin) a po Perinbabe i neodmyslitelného "Mrázika" (18:20 hodin). Fanoušky domácí seriálové tvorby potěší vánoční speciály megahitů "Dunaj, k vašim službám" (10:15 hod.) a "Sľub" (10:30 hodin).
Na první svátek vánoční, v pátek 25. prosince, zpříjemní den pohádky "Popolvár nejväčší na svete" (9:10 hod.) a "Zlatovláska" (14:50 hod.). Večer ve 20:30 hodin. bude patřit nestárnoucí komedii "S tebou mě baví svět", po které ve 22:20 hodin následuje romantická komedie "Všetko alebo nič".
Další z premiér nabídne Markíza v sobotu 26. prosince ve 21:55 hodin, kdy uvede francouzskou komedii "Popeluškine nové dobrodružstvá" (Les Nouvelles Aventures de Cendrillon). Pohádkový svět tentokrát dostane prostor v bláznivém komediálním zpracování. Ještě předtím, ve 20:30 hodin, se o sváteční smích postará "Simona: Tichá noc", stand-up speciál oblíbené komičky.
Závěr vánočního víkendu přinese velkou hollywoodskou premiéru. V neděli 27. prosince ve 20:30 hodin čeká diváky dobrodružství "Krotitelia duchov: Mrazivá hrozba" (Ghostbusters: Frozen Empire), které spojuje nadpřirozenou akci s humorem oblíbené filmové série.
Čekání na Vánoce i dny mezi svátky vyplní další rodinné filmy a komedie. V úterý 22. prosince Markíza uvede "Želanie pre Ježíška" (20:30 hod.) a "Lásku nebeskú" (22:55 hodin), ve středu 23. prosince odpoledne pohádky "Dračia nevesta" (14:45 hodin) a "Kráľ Drozdia brada" (17:00 hodin). V pondělí 28. prosince nabídne i film "Wonka" (14:50 hodin) a v následujících dnech se diváci mohou těšit na celou trilogii "Fantastické zvery" - od pondělí 28. do středy 30. prosince vždy kolem poledne.
Romantické Vánoce na Doma
Televize Doma připravila pro milovníky vánoční romantiky Zamilovaný prosinec - vánoční filmy mohou sledovat každý jeden den během celého měsíce. O samotných svátcích na tuto nabídku navážou "Romantické Vianoce". Připraveny jsou tituly jako "Vianoce na viniciach" (středa 23. prosince ve 14:10 hodin), "Vianočná melódia" (čtvrtek 24. prosince ve 13:45 hodin) či "Naladení na Vianoce" (pátek 25. prosince v 10:55 hodin).
Na Štědrý den doplní filmovou nadílku "Zázračné perníčky" (15:20 hod.) a "Na Vianoce nesmie byť nikto sám" (17:00 hod.). Podvečer a večer se ponesou ve znamení hudby a zábavy s dvojicí vydání "Chart Show" (18:40 a 20:30 hodin). Následovat budou "Koncert Karla Gotta" (22:20 hod.) a po půlnoci i "Vianočný koncert Karla Gotta" (0:05 hod.).
Na první svátek vánoční ve 20:30 hodin přijde na řadu hvězdně obsazená romantická klasika "Láska nebeská", v sobotu 26. prosince ji ve stejnou dobu vystřídají "Kráľovské Vianoce" a v neděli 27. prosince "Kolotoč vianočných želaní". Romantická filmová nadílka bude pokračovat i mezi svátky: Doma uvede "Zimní príbeh" (středa 30. prosince ve 14:10 hodin) či "Zasneženú lásku" (čtvrtek 31. prosince ve 14:35 hodin).
Vánoce naopak na Dajto
Televize Dajto připravila svátky pro fanoušky akčních hrdinů, velkých dobrodružství i komediálních seriálů. Už v úterý 22. prosince ve 20:30 hodin uvede akční thriller "Pád Bieleho domu", ve středu 23. prosince ve 20:30 hodin přijde na řadu "Odstreľovač".
Na Štědrý večer od 20:30 hodin. ovládne obrazovky Sylvester Stallone ve trojici filmů "Rambo I.", "Rambo II." a "Rambo III". První svátek vánoční přinese od 20:30 hodin trojitou dávku akce a humoru s Eddiem Murphym v sérii "Policajt v Beverly Hills". V sobotu 26. prosince ve 20:30 hodin. následuje "Ťažko ho zabiť" a v neděli 27. prosince ve 20:30 hodin velkolepé fantasy "Pán prsteňov: Návrat kráľa".
Od čtvrtka 24. do neděle 27. prosince se i sítkomová nabídka Dajto oblékne do svátečního šatu. Stanice vybere speciální vánoční epizody oblíbených seriálů "Priatelia", "Teória veľkého tresku", "Dva a pol chlapa", "2 baby na mizine" či "Joey". Na Štědrý den je doplní i kultovní "M*A*S*H". Domácí humor zastoupí "Horná Dolná" a "Susedia".
Vánoční záhady na Markíza KRIMI
Ani během svátků si vyšetřovatelé na Markíza KRIMI nedají přestávku. Speciální vánoční nabídku otevře v úterý 22. prosince ve 20:50 hodin premiérový vánoční speciál seriálu "Vraždy v ráji: Návrat domov" s názvem "Prípad vianočného ducha". V následujících večerech dostanou prostor sváteční případy ze série "Vraždy v raji: Vianočná pohľadnica" (23. prosince ve 20:50 hodin), "Duch minulých Vianoc" (24. prosince ve 20:40 hod.) a "Vianočné pátránie" (25. prosince ve 20:40 hodin). V sobotu 26. prosince ve 20:40 hodin je doplní premiéra "Vraždy v raji: Santovia v ohrození".
Sváteční dny vyplní i známé seriály "Kosti", "NCIS - Námorný vyšetrovací úrad", "Bez stopy", "Vraždy v Kitzbühele", "Kriminálka Anděl" či "Specialisté". Fanouškům napínavých policejních příběhů stanice nabídne i premiérové epizody 11. série "Polícia Chicago", které během vánočního víkendu dostanou prostor v sobotu 26. prosince od 17:15 hodin a v neděli 27. prosince od 17:20 hodin.
Klasické Vánoce na Markíza KLASIK
Stanice Markíza KLASIK pozve diváky na svátky s oblíbenými filmovými hrdiny. Do světa magie a dobrodružství je zavede série "Princezná Fantaghiró", která začne v pondělí 21. prosince ve 12:30. Během předvánočních a svátečních dnů se o humor postarají i filmy ze série "Ružový panter", komedie "Pozri, kto to hovorí" zda dovolenkové příhody rodiny Griswoldových.
Ve středu 23. prosince ve 21:00 hodin stanice uvede komedii "Vianočné prázdniny". Na Štědrý večer ve 21:00 hodin přijde na řadu klasika "Anděl na horách", na první svátek vánoční ve stejnou dobu "Krakonoš a lyžníci". V denní nabídce nebudou chybět ani filmy "Šimon a Matúš: Obchodníci s diamantmi", "Šimon a Matúš idú na Riviéru" či dvojice komedií "Daj si pohov, kamoš!"
Seriálovou nostalgii přinesou "Rodina Addamsovov", "Alf", "Pobrežná hliadka" či "Walker, texaský ranger". V sobotu 26. prosince od 21:00 hodin si fanoušci Alfa vychutnají hned čtyři epizody za sebou.
zdroj: Markíza