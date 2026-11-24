Michael: Příběh krále popu dorazí na SkyShowtime už dnesDNES! | redakce | tisk | názory
Životopisný film Michael, který sleduje cestu Michaela Jacksona od dětské hvězdy až po celosvětovou ikonu a který zaznamenal v kinech tržby přes miliardu dolarů přichází exkluzivně na SkyShowtime. Diváci se na něj mohou podívat už dnes.
Michael je filmovým ztvárněním života a odkazu jednoho z nejvlivnějších umělců všech dob. Film vypráví příběh Michaela Jacksona i za hranicemi jeho hudební tvorby a sleduje jeho cestu od okamžiku, kdy se objevil jako mimořádný talent coby frontman skupiny Jackson Five, až po vizionářského umělce, jehož tvůrčí ambice pohání neutuchající touha stát se největší hvězdou světové zábavní scény.
Film přibližuje Michaela Jacksona nejen na pódiu, ale i v soukromí. Divákům nabídne pohled do jeho života mimo světla reflektorů a připomene některá z nejslavnějších vystoupení z počátků jeho sólové kariéry. Právě tady jeho příběh začíná.
Ve filmu Michael se ve své první celovečerní filmové roli představí Jaafar Jackson. Dále hrají Nia Long (Empire, Svatebčané), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) a Juliano Krue Valdi (Hlasiťákovi, Arco), spolu s Milesem Tellerem (Top Gun: Maverick, Whiplash) a na Oscara® dvakrát nominovaným Colmanem Domingem (Sing Sing, Rustin).
Video - Trailer k životopisnému filmu Michael (video: SkyShowtime/YT)
Film režíroval oceňovaný režisér Antoine Fuqua, známý snímky Training Day, , Pád Bílého domu a filmovou sérií Equalizer. Scénář napsal na Oscara třikrát nominovaný John Logan (Gladiátor, Letec). Producenty filmu jsou držitel Oscara Graham King (Skrytá identita, Bohemian Rhapsody), John Branca (výkonný producent This Is It, Thriller 40) a John McClain (výkonný producent This Is It, Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).
Michael rozšiřuje nabídku filmových hitů dostupných na SkyShowtime, mezi něž patří také EPiC: Elvis Presley in Concert, Hamnet, Smutný song, The History of Sound a Čarodějka: Druhá část.
zdroj: SkyShowtime