Přicházejí vánoční rozhlasové staniceDNES! | redakce | tisk | názory
přesně za měsíc jsou Vánoce. Nejkrásnější svátky v roce a provozovatelé televizních a rozhlasových stanic pro své diváky a posluchače připravují pestrý program. Vznikají i speciální vánoční kanály.
Řadu televizních stanic s vánoční a zimní tematikou postupně čtenářům webu parabola.cz představuje, jakmile zahájí vysílání.
Nyní jsou k dispozici i první dočasné vánoční rozhlasové stanice. Německý zemský veřejnoprávní vysílatel WDR (Der Westdeutsche Rundfunk) spustil rozhlasovou stanici "1Live Weihnachten schenkt euch Liebe", která je k dispozici na webových stránkách 1Live (www.1live.de) a v aplikaci ARD Sound. Program se vysílá na pozici "1Live Chillout", který se do Nového roku dočasně nevysílá.
Vlastní vánoční rozhlasovou stanici nabízí také německá SWR (Südwestrundfunk). Webové rádio "SWR 1 Webradio: X-Mas" vysílá největší vánoční hity všech dob. Program je dostupný na stránkách www.swr1.de a rovněž ve zmíněné aplikaci ARD Sound pro regiony SWR1 Porýní-Falc a Bádensko-Württembersko. Vánoční stanice dočasně nahrazuje stanici "SWR Webradio: The 90s", která se vrátí po vánočním období.
Vedle internetu je jedna vánoční rozhlasová stanice dostupná ze satelitu. V rámci platformy BFBS pro britské ozbrojené síly se vysílá rozhlasová stanice "BFBS Christmas". Program je dostupný FTA ze satelitu Eutelsat 10B (10°E), na kmitočtu 11,221 GHz, pol. V, SR 24760, FEC 5/6, DVB-S2/QPSK a to na pozici kde se původně vysílala rozhlasová stanice BFBS Best of British. Pro příjem multiplexu postačuje parabola o průměru kolem 80 cm.
zdroj: satnews.de + satnews.de + vl.info