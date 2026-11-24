Together TV se přesouvá do britského paprskuDNES! | redakce | tisk | názory
Britská volně vysílaná stanice Together TV změní v dohledné době své pokrytí satelitním signálem. Stanice totiž začala testovat v britském paprsku. Doposud byl program dostupný divákům v celé Evropě.
Stanice Together TV vysílá v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení ze satelitu Astra 2F. Signál doposud pokrýval většinu území Evropy. S přesunem na jiný vysílací transpondér se situace výrazně změní a to kvůli distribuci v jiném DVB-S2 multiplexu v britském paprsku.
Together TV je přední vysílací společnost pro sociální změny. Stanice pomáhá lidem najít inspiraci ke konání dobra ve svých životech a komunitách. Program přináší pořady, které se zaměřují na blahobyt, kreativitu a svéráznou podstatu britského života a zároveň zdůrazňují skvělou práci charitativního a dobrovolnického sektoru.
nové technické parametry - Together TV:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - Together TV:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 12,148 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA