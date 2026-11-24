Aragón TV Internacional se stěhuje na nový transpondérDNES! | redakce | tisk | názory
Mezinárodní verze televizní stanice Aragón TV, která je volně šířena do celé Evropy prostřednictvím satelitu Astra 1P, se přesouvá na nové vysílací parametry. Změna souvisí s přesunem programů pay-tv služby Movistar+ na nový kmitočet.
Kanál Aragón TV Internacional je dlouhodobě poskytován FTA z kapacity provozovatele španělské placené televize Movistar+ na kmitočtu 11,318 GHz. S ohledem na plánovaný přesun multiplexu této platformy se změní i vysílací parametry zmíněné stanice. Program se bude vysílat na kmitočtu 11,407 GHz.
Na tento nový kmitočet se přesunou i programy Movistar+, které zde již testují.
Vedle této frekvence Movistar+ začal vysílat ještě na další novém kmitočtu a to na 11,436 GHz. Jde o identickou nabídku s výhradně zakódovanými programy Movistar+, která byla doposud dostupná na kmitočtu 11,259 GHz.
nové technické parametry - Aragón TV Internacional (+ pay-tv Movistar+):
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,407 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
původní technické parametry - Aragón TV Internacional (+ pay-tv Movistar+):
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,318 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
nové technické parametry - pay-tv Movistar+:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,436 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - pay-tv Movistar+:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,259 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA