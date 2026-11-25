Black Friday u Telly: celý měsíc televize zcela zdarmaDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní operátor Telly na Black Friday nabízí celý měsíc televize zcela zdarma a pak sníženou cenu na celý život. Noví zákazníci si už teď zapnou přes 100 kanálů z balíčku Střední, bez závazku. Měsíc zdarma jim vydrží přes Štědrý den, takže stihnou i vánoční pohádky.
Měsíc do Vánoc na účet Telly
V listopadu je tma už před pátou a do Vánoc zbývá měsíc. Telly ho novým zákazníkům dává celý zdarma. Ve Středním balíčku najdou ČT1, Novu i Primu v HD, sport na ČT sportu, Eurosportu a Premier Sportu, filmy na AMC a AXN, dokumenty na Discovery a pro děti Disney Channel nebo Minimax. K tomu přes 6 000 filmů a archiv na sedm dní zpětně, takže zmeškaný seriál si pustí, kdy se jim to hodí. Dívat se můžou na televizi, mobilu, tabletu i v prohlížeči, doma i kdekoli v EU.
Po měsíci 384 Kč napořád
Po 30 dnech vyjde balíček Střední na 384 Kč měsíčně. Ta cena zákazníkům zůstane tak dlouho, dokud zůstanou s Telly, i kdyby balíček později zdražil. Jednoduše: měsíc zdarma, pak snížená cena na celý život. Komu Telly nesedne, může ji do 30 dní online zrušit a má to zdarma. Zapnout si Telly zabere pár minut na telly.cz/black-friday.
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Na Black Friday se všude soutěží o největší slevu. My dáváme rovnou sto procent. Celý měsíc si lidé u nás užijí fotbal, filmy, seriály i večerníček s dětmi a nezaplatí za to ani korunu. Bez jakýchkoliv závazků,“ říká Jan Schőppel, marketingový ředitel Telly.
zdroj: PR článek Telly