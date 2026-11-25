Od svátečních hostin po jedlé dárky: Vánoce s Jamiem Oliverem a Mary BerryDNES! | redakce | tisk | názory
Letošní prosinec se na TV Paprika ponese ve znamení svátečních receptů a kulinářské inspirace od nejpopulárnějších osobností světa gastronomie. Jamie Oliver pozve diváky do svého rodinného domu v anglickém hrabství Essex, kde jim ukáže, jak připravit lahodné vánoční pokrmy, i když ne všechno jde podle plánu.
Legendární britská kuchařka Mary Berry se svými speciálními hosty zase připraví originální jedlé dárky, které potěší rodinu i přátele. Jamie Oliver se na televizních obrazovkách představí 5. prosince, Mary Berry pak 10. prosince.
Sváteční dobroty na vánoční stůl i pod stromeček
Stejně jako Jamie Oliver a Mary Berry můžete i vy při přípravě svátečních dobrot popustit uzdu své kreativitě. Stačí jen několik běžně dostupných surovin a vykouzlíte lahodné delikatesy, kterými ohromíte své hosty nebo je využijete jako originální vánoční dárky. Z listového těsta, sýru brie a brusinkového džemu můžete připravit malé slané koláčky, zatímco datle plněné kozím sýrem a vlašskými ořechy potěší milovníky sladkých a slaných kombinací.
Hořká čokoláda s pistáciemi, sušenými brusinkami a špetkou mořské soli nebo mandle pražené s medem a skořicí se skvěle hodí nejen na sváteční stůl, ale také jako dárek v elegantním balení.
Vánoční vaření bez chaosu? Jamie Oliver ví, jak na to
Vánoční přípravy nejdou vždy podle plánu a uznávaný britský šéfkuchař Jamie Oliver to moc dobře ví. Ve svém novém pořadu Jamieho neformální vánoční jídla zve diváky do svého rodinného domu v anglickém hrabství Essex, kde se se svými blízkými připravuje na trochu netradiční Vánoce. Přestože se jejich plány mění ze dne na den, Jamie neztrácí svůj pověstný optimismus ani nadšení pro vaření.
Svým osobitým stylem představuje řadu kreativních receptů a praktických nápadů, kterými se diváci mohou inspirovat při sestavování vlastního svátečního menu. Ať už plánují velkou rodinnou hostinu, menší setkání s přáteli nebo klidné Vánoce v kruhu svých nejbližších, Jamie ukazuje, že i s trochou improvizace lze připravit výjimečné sváteční pokrmy. Zároveň připomíná, že Vánoce nejsou o dokonale prostřeném stole, ale především o dobrém jídle a společně strávených chvílích.
Nový pořad Jamieho neformální vánoční jídla má na TV Paprika premiéru 5. prosince v 18:30.
Dárky, které chutnají stejně dobře, jako vypadají: Inspirujte se vánočními recepty Mary Berry
Vánoce jsou neodmyslitelně spjaty nejen s dobrým jídlem, ale také s obdarováváním našich blízkých. Legendární britská kuchařka Mary Berry spojuje tyto dvě tradice ve svém novém pořadu Vánoce s Mary Berryovou. V krásně vánočně vyzdobeném prostředí na pobřeží přivítá tři známé osobnosti: britskou herečku a moderátorku Amandu Holden, profesionální tanečnici Oti Mabuse a rozhlasového a televizního moderátora Nicka Grimshawa.
Společně objevují kreativní nápady a připravují originální jedlé vánoční dárky, kterými překvapí své blízké. Mary Berry divákům ukazuje, že doma připravené dobroty mohou být skvělou alternativou k tradičním vánočním dárkům. Pořad nabízí inspiraci všem, kteří rádi tráví čas v kuchyni a letos by chtěli pod vánoční stromeček nadělit něco vlastnoručně vyrobeného.
Pořad Vánoce s Mary Berryovou má na TV Paprika premiéru 10. prosince v 18:10.
zdroj: AMC Global