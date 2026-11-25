Z České televize odchází Jana MrákotováDNES! | redakce | tisk | názory
V České televizi končí na konci roku 2026 Jana Mrákotová, ředitelka komunikace, charity a mediálního partnerství. Vrací se do oblasti zdravotnictví, kde působila před svým příchodem do televize v roce 2023.
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Nejedná se o žádné náhlé a impulsivní rozhodnutí. Naopak. Rozhodovala jsem se velmi pečlivě. Mé další profesní kroky povedou do zdravotnictví, tedy do oblasti, ve které jsem v minulosti působila. České televizi děkuji za skvělou pracovní příležitost a také za nenahraditelné zkušenosti, které jsem zde měla možnost načerpat. Mé poděkování patří vedení České televize a také kolegům, se kterými jsem měla tu čest spolupracovat a kterých si velmi vážím. A samozřejmě zůstávám České televizi dále věrná jako divačka,“ komentuje svůj odchod z České televize Jana Mrákotová.
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Děkuji Janě za práci, kterou v České televizi odvedla, a přeji jí mnoho úspěchů v jejím novém působišti,“ doplňuje generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Jana Mrákotová opustí Českou televizi k 31. 12. 2026. Od začátku roku 2027 bude působit ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a ve Fakultní nemocnici Bulovka na pozici ředitelky komunikace a tiskové mluvčí.
O obsazení funkce po Janě Mrákotové bude Česká televize informovat později.
zdroj: ČT