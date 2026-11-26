TV Prima v předpremiéře představila minisérii TátaDNES! | redakce | tisk | názory
Minisérie Táta zpracovává příběh plný lásky, smutku i nesmírného odhodlání získat spravedlnost. Na předpremiéru seriálu se do ikonického panoramatického kina v centru Varnsdorfu dostavili režisér, producenti, členové štábu, ale také rodina, jejíž příběh byl pro seriál inspirací.
Táta se v ústeckém regionu natáčel, mezi lokality patřily Varnsdorf, Nový Bor a Česká Lípa. Na platformě prima+ bude šestidílná minisérie uvedena v první polovině příštího roku, v hlavních rolích se objeví David Novotný, Nikola Kylarová a Václav Kopta.
Na předpremiéru do města, ve kterém se seriál zčásti natáčel, dorazili režisér Michal Samir, producenti Maja Hamplová a Matěj Chlupáček z Barletta Productions a herec František Sládek, který v seriálu ztvárnil roli Daniela, zavražděného mladíka. „
Bylo to velmi emočně silné. Celkově přijmout a vstřebat emočně ten příběh nebylo lehké, ale jsem moc rád, že jsem tuto roli mohl ztvárnit,“ říká Sládek o své roli.
Promítání se zúčastnil i muž, který byl inspirací pro protagonistu seriálu - pan J. Berger. Byla to jeho první možnost hotový seriál vidět a zhodnotit. Během slavnostní premiéry mu byli oporou i členové jeho rodiny, kteří neskrývali dojetí. „
Budu rád, když se na ten seriál někdo podívá a bude to pro něj inspirace a motivace bojovat dál. Mě také lidé odrazovali, abych to vzdal, ale kde je velká láska, tam se člověk nevzdá, ani kdyby měl padnout,“ řekl k seriálu pan Berger.
Téma spravedlnosti, odhodlání, odvahy i občanské neposlušnosti je jedním z ústředních témat dramatické série, která mimo jiné zobrazuje také sílu rodinných pout. Přes tragické ústřední téma seriál ukazuje, co může odhodlaný člověk dokázat, i když nemá nejlepší výchozí pozici.
Režisér Michal Samir začal příběh společně s producenty zpracovávat už v roce 2017, kdy se o případu dozvěděl z médií. „
Na příběhu mě uchvátila osobní odvaha protagonisty. Rozhodl se vzdorovat proti pravomocnému rozsudku, což v českém systému znamená, že je hotovo, šlus a už to vlastně nejde vrátit. O to víc tím, že šlo o invalidního důchodce ze severu Čech, potulného muzikanta, jak já mu rád říkám. To, že se to nakonec nějakým způsobem povedlo a došel k cíli, to je v podstatě hollywoodský příběh,“ říká.
Na premiéru se také dostavil ředitel vlastní výroby z Primy, Jan Maxa. „Myslím, že každý náš dramatický projekt na prima+ děláme proto, že nás příběh zaujme, cítíme silnou emoci a výpověď, která je relevantní a důležitá pro současného diváka a člověka v dnešní společnosti. Tohle je seriál o boji jednotlivce proti systému a myslím, že to je příběh, který může zaujmout každého,“ řekl.
Seriál Táta plánuje skupina Prima uvést na své streamovací platformě prima+ příští rok.
zdroj: FTV Prima