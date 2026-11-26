TV JOJ uvede Riskuj! Speciál šampionůDNES! | redakce | tisk | názory
Sedmadvacet výjimečných hráčů, třináct napínavých soubojů a jediný šampion šampionů. Oblíbený znalostní kvíz Riskuj! spojí nejúspěšnější soutěžící ze své historie.
Diváci se mohou těšit na obdivuhodné znalostní výkony, promyšlené herní strategie, nečekané zvraty i návrat známých hráčských osobností. Riskuj! Speciál šampionů odstartuje na JOJ již od 2. prosince v 17:10 na TV JOJ.
Dokázali zvítězit pětkrát za sebou, získali titul šampiona a nyní se vracejí, aby si změřili síly s těmi nejlepšími.
V prosincovém speciálu znalostní soutěže Riskuj! se setká 27 úspěšných hráčů z různých období vysílání pořadu. Tentokrát však proti sobě nastoupí soupeři, kteří velmi dobře vědí, co znamená vyhrávat.
Stejná startovací čára pro všechny
Při výběru soutěžících tvůrci zohlednili i skutečnost, že pravidla Riskuj! se v průběhu let měnily. Zatímco v začátcích pořadu mohli hráči zvítězit maximálně pětkrát, později se toto omezení zrušilo.
Rozhodujícím kritériem pro účast ve speciálu se proto stala částka, kterou jednotliví hráči získali po páté hře.
Speciál tak nabídne jedinečnou příležitost porovnat výkony hráčů, kteří v minulosti neměli možnost pokračovat v soutěži po pátém vítězství, s úspěšnými šampiony z novějších období.
Vrátí se rekordéři i obhájci titulu
Mezi soutěžícími nebudou chybět Miroslav a Tomáš, kteří už v minulosti triumfovali v šampionském speciálu. O vítězství zabojuje i Juraj z Nitry, který dosud nahrál nejvyšší sumu v historii Riskuj!
Riskuj! Speciál šampionů sledujte od 2. do 18. prosince každý pracovní den v 17:10 hodin na TV JOJ. Pořad je již nyní dostupný na JOJ play.
zdroj: JOJ