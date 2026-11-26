Na prima+ míří česká romantická komedieDNES! | redakce | tisk | názory
Platforma prima+ přenese diváky v listopadu s filmem Po večerce z pošmourného listopadového počasí do atmosféry letních táborů. Romantická komedie režiséra Davida Pánka se věnuje nejen letním láskám, ale také těm celoživotním. V hlavní roli hrají Vladimír Polívka a Eva Podzimková.
Snímek vypráví příběh manažera Kráti (Vladimír Polívka), který kvůli prosbě nemocného otce převezme vedení chátrajícího dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. Místo klidného léta ho ale čekají konflikty s kolektivem vedoucích v čele s ambiciózním Cyrilem (Václav Neužil), technické problémy i nečekaná kontrola z hygieny. Tu vede jeho dávná láska Anežka (Eva Podzimková), dnes partnerka jeho někdejšího rivala Karla (Stanislav Majer), který má s areálem vlastní plány. V kulisách horkého léta, starých křivd a návratů se tak rozehrává příběh, ve kterém se minulost potkává se současností. A právě tam dostávají hrdinové druhou šanci na první lásku.
„
Náš film je o návratu na místo, kde se kdysi všechno začalo, a o šanci začít znovu - srdcem, humorem i pokorou,“ představuje film režisér Dan Pánek.
Představitelka hlavní role, herečka Eva Podzimková, dodává: „
Sama jsem na letní tábory jezdila a stejně jako ve filmu jsem tam prožila první lásku. Věřím, že film divákům podobnou nostalgii přinese.“
Dále hrají Hana Vagnerová, Dana Batulková, Václav Neužil, Jaroslav Plesl nebo Ondřej Pavelka. Prima a prima+ jsou TV partnerem filmu.
prima+ komedii Po večerce uvede 27. listopadu.
zdroj: FTV Prima