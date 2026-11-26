Vánoční programy v MAGENTA TVDNES! | redakce | tisk | názory
Český telekomunikační operátor T-Mobile připravil pro zákazníky své televizní IPTV/OTT služby MAGENTA TV speciální obsah související s blížícími vánočními svátky a zimním obdobím.
V MAGENTA TV budou od 1. prosince v tarifech S plus a vyšších zařazeny dva vánoční VOD kanály. Tradiční Vánoční kino na programové pozici 19 nabídne tematicky vybrané filmy a pohádky, jako třeba Pelíšky, Peklo s princeznou nebo Tři bratři.
Novinkou je kanál Vánoční Pohoda na programové pozici 22, který sestavuje ambientní videa do souvislé smyčky, kterou si zákazníci mohou nechat přehrávat na pozadí přímo z elektronického programového průvodce (EPG), aniž by museli jednotlivé tituly vybírat ve Videotéce.
Oba VOD kanály nabídne televizní služba operátora bez reklam.
zdroj: T-Mobile