Magenta TV Řecko spustila vánoční kanál na satelituDNES! | redakce | tisk | názory
Řecká satelitní televizní platforma Magenta TV (Eutelsat 9B) se rozšířila o dočasný program Magenta Cinema Christmas. Jak název napovídá, pop-up kanál se zaměřuje na filmy s vánoční a zimní tematikou.
Magenta TV Greece se tak připojuje k dalším provozovatelům televizního vysílání a operátorů, kteří nabízejí svým divákům dočasně zřízený program zaměřený na nabídku filmů, které pojí témata Vánoc a zimy.
Stanice se vysílá na rezervované pozici POP UP TEST HD, na kmitočtu 12,168 GHz s horizontální polarizací. Vysílání je zakódováno systémem Videoguard a dostupné výhradně abonentům řecké televizní služby MAGENTA TV.
Podobně nabízí česká IPTV/OTT služba MAGENTA TV vánoční filmy na programovém slotu „Vánoční kino“.
technické parametry - Magenta Cinema Christmas:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,169 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard