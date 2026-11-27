Netflix v prosinci: Trinity, Revolta či Na Vánoce o den víceDNES! | redakce | tisk | názory
Zpříjemněte si konec roku a během mrazivých večerů si dopřejte chvilku jen pro sebe, nebo společný čas se svými blízkými. Netflix má rozhodně co nabídnout.
Na své si přijdou fanoušci nadčasové romantiky Pýcha a předsudek tentokrát v novém, svěžím zpracování, které zůstává věrné knižní předloze. Těšit se můžete také na oblíbený seriál Emily in Paris: 6. řada. Z filmových novinek vás zavede do Los Angeles sedmdesátých let snímek Další (ne)zdary Cliffa Boothe v hlavní roli s Bradem Pittem, režírovaný Davidem Fincherem podle scénáře Quentina Tarantina, zatímco o pořádnou dávku humoru se postará Špatný den s Cameron Diaz.
Lidskost slavného umělce jdoucí nad rámec jeho umění pak přiblíží dokument Jean-Michel Basquiat plný vzácných záběrů, dosud neviděných děl a upřímných zpovědí jeho blízkých. A nejmenší diváky nadchne sváteční speciál Gábinin kouzelný domek: Pečení a tvoření na svátky. A to je teprve začátek.
Seriálové novinky
Seriálové novinky přinesou špionážní záhady, romantiku i drama ze světa showbyznysu. V Trinity naváže námořní důstojnice vztah s ministrem obrany a při pátrání po pravdě odhalí tajemství. Pýcha a předsudek nabídne svěží zpracování klasického příběhu Elizabeth Bennetové a pana Darcyho, kteří si k sobě najdou cestu.
V reality show Makléři z Hollywoodu: 10. řada rozšíří Oppenheim Group čtyři cílevědomé makléřky; čekají je prohlídky pro slavné klienty i nové kancelářské spory. Seriál Revolta sleduje otřesy ve věznici Mroki v roce 1989, kdy v Polsku ožívá demokracie a zkušený kriminálník s mladým politikem čelí hrozbě krveprolití.
Dokumentární seriál Vražda JonBenét Ramseyové pak zachycuje rodiče zavražděné dívky, kteří se kromě zármutku potýkají i s tlakem médií a chybami vyšetřovatelů. V seriálu Nezvyklá zem přivedou vážné zdravotní potíže obětavou matku i s rodinou zpět do USA, kde musí čelit minulosti. Závěrečná řada seriálu Emily in Paris: 6. řada postaví Emily před rozhodnutí, komu zůstat věrná a zda se chce držet života, který si v Paříži vybudovala. A rok po přestěhování do Are se Hanna s Danielem v seriálu Vraždy v Are: 2. řada pustí do vyšetřování vraždy, které prověří i jejich partnerství.
Filmové novinky
Filmové novinky na Netflixu nabídnou vánoční atmosféru, bláznivou rodinnou komedii, dojemné dospívání na vlnách oceánu i hvězdný návrat do Hollywoodu sedmdesátých let. V romantické komedii Na Vánoce o den více se Mae ocitne v pasti opakujících se svátků, díky čemuž konečně najde odvahu odhalit své city muži, kterého roky tajně miluje. O pořádnou porci zábavy se postará snímek Špatný den, v němž Cameron Diaz coby svobodná máma prožívá naprostou katastrofu, přesto ale odmítá porušit slib, který dala své dceři.
Hluboké emoce pak přinese příběh Ve vlnách, kde se mladý zamilovaný pár vyrovnává s krutou ranou osudu a novou naději hledá v podpoře přátel i v nespoutaném oceánu. Celou nabídku uzavírá snímek Další (ne)zdary Cliffa Boothe od režiséra Davida Finchera a scenáristy Quentina Tarantina. Ten diváky přenese do Los Angeles roku 1977, kde se Brad Pitt vrací jako občasný kaskadér, který bere pochybné melouchy a neváhá prokázat i pěkně riskantní protislužbu.
Dokumenty na Netflixu
Dokumentární nabídka Netflixu tentokrát spojuje velká historická témata se silnými svědectvími o odvaze a přežití. V snímku Největší machr přes projevy ohlíží právník a autor proslovů Martina Luthera Kinga Jr. Clarence B. Jones na svůj zápis do dějin - vypráví, jaké oběti si aktivismus vyžádal i co ho přitom dokázalo překvapit. Dokument Jean-Michel Basquiat zase přináší nevídaná umělecká díla, vzácné záběry a osobní rozhovory s blízkými, které odhalují lidskost legendárního tvůrce přesahující hranice jeho děl..
Pro nejmenší diváky
Nejmenší diváky čeká nálož sváteční nálady, tvoření i milých příběhů ze života. V pořadu Gábinin kouzelný domek: Pečení a tvoření na svátky provází Laila Lockhart Kraner veselou podívanou, v níž dvojice mladých nápaditých cukrářů plní sváteční výzvy. Seriál CoComelon: U nás v ulici: 8. řada pak dětem ukáže svět JJovýma zvídavýma očima - od velkých skluzavek až po první přespání, kdy každý nový objev přináší další zážitky s rodinou i kamarády.
Comedy Special
Oz Pearlman: Magie mysli
Interaktivní speciál, ve kterém vám slavný iluzionista Oz Pearlman ve svém debutu na Netflixu zamotá úžasnými kousky hlavu. A nudit se přitom rozhodně nebudete. Trailer zde.
Licencovaná tvorba na Netflixu
Filmová nabídka na Netflixu potěší fanoušky sváteční romantiky, hřejivých komedií, monumentálního sci-fi i kultovních akčních klasik. Vánoční pohodu navodí romantická komedie Prázdniny, ve které si úspěšná Amanda z Los Angeles a londýnská novinářka Iris spontánně vymění domovy, aby přes svátky v klidu vyléčily zlomená srdce.
Dávku laskavého humoru přinese snímek Stážista, kde zaneprázdněné podnikatelce Jules podá pomocnou ruku sedmdesátiletý vdovec Ben, který se překvapivě přihlásí na pozici stážisty. Velkolepou podívanou pak nabídne sci-fi hit Duna, v němž se mladý dědic vznešeného rodu vydává na nejnebezpečnější planetu vesmíru, aby ochránil budoucnost své rodiny i svého lidu.
O pořádnou porci adrenalinu se postará kultovní akční pecka Top Gun, která vyšle vynikajícího, ale problémového pilota na elitní bojovou školu, kde ho čekají tvrdí soupeři, bouřlivá láska i nebezpečí vysoko v oblacích.
zdroj: Netflix